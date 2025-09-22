Detenido por robar un patinete eléctrico a golpes al ser sorprendido por su dueño en la plaza de Colón

El Norte Valladolid Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:08 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un varón al que se le imputa un delito de robo con violencia y otro de lesiones.

A las 12:00 horas del mediodía del viernes, 19 de septiembre, agentes de la Policía Nacional, uniformados y en vehículo oficial con distintivos, encontrándose parados en un semáforo en la plaza de Colón, observaron un forcejeo entre dos personas, por lo que se apearon rápidamente del vehículo y se dirigieron al lugar de los hechos.

En ese momento, uno de los varones intentó huir al percatarse de la presencia policial, siendo alcanzado a escasos metros.

En el lugar se encontraba un varón que manifestó haber observado cómo el sujeto cortaba el candado de su patinete con la intención de sustraerlo. Al ser sorprendido, el presunto autor intentó arrebatarle el vehículo, iniciando un forcejeo en el que, con ánimo de apropiarse del patinete, propinó un empujón a la víctima y posteriormente le lanzó el patinete, causándole lesiones en el tobillo. El forcejeo continuó hasta la llegada de los agentes.

La víctima fue informada de sus derechos y manifestó su intención de realizar parte de lesiones previo a interponer la correspondiente denuncia en dependencias policiales. Los agentes constataron la herida en el tobillo y localizaron en el suelo el candado cortado, que fue recogido como prueba.

Durante la inspección del entorno, se halló en una bicicleta un alicate de corte que también fue intervenido. El agresor afirmó que la bicicleta era de su propiedad, coincidiendo la llave del candado con la que portaba. En el cacheo posterior, se le encontraron otro alicate y un candado nuevo, ambos incorporados a la diligencia.

Por todo lo anterior, se procedió a la detención del varón. Asimismo, se intervino la bicicleta al no poder acreditar su legítima procedencia.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decreto su libertad.