Cae en Valladolid una banda que aprovechó las fiestas para robar móviles y carteras La Policía Nacional esclarece tres hurtos al detener a dos personas el 13 de septiembre

Una mujer graba con su móvil una actuación musical en Las Moreras, lugar de uno de los hurtos.

El Norte Valladolid Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:53 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, por aprovechar las multitudes de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo para robar, principalmente, carteras y teléfonos móviles. De esta forma se ha desarticulado una banda itinerante a la que se le imputan al menos tres hurtos en la noche del 13 de septiembre.

En la madrugada de esa jornada, la Policía Municipal fue alertada sobre un hombre inconsciente en la vía pública en la confluencia de las calles Mantería y Labradores, acompañado por dos personas en actitud sospechosa. Un testigo observó cómo un hombre y una mujer registraban al individuo y huyeron al ser descubiertos. La víctima confirmó el robo de su cartera con documentación, tarjetas bancarias y el teléfono móvil. Gracias a la descripción aportada, los agentes localizaron a los sospechosos en la calle Velardes. Ambos carecían de documentación.

Durante el cacheo, se hallaron en poder de los detenidos, un hombre y una mujer, tres teléfonos móviles, cinco tarjetas bancarias a nombre de distintas personas, tres tarjetas SIM y un billete falso de cinco euros. Fueron arrestados como presuntos autores de un delito de hurto. Una vez estos detenidos pasaron a disposición de la Policía Nacional se inició una investigación para localizar a los propietarios de los objetos intervenidos esclareciendo dos robos que habían sucedido escasas horas antes.

Robo en Las Moreras

El primer robo fue en Las Moreras, donde un joven que asistía a un concierto de música en directo descubrió al finalizar el evento que le habían sustraído su teléfono móvil y su cartera, los cuales llevaba guardados en los bolsillos de sus pantalones. Según su testimonio, varias personas se acercaron al grupo al término del concierto, abrazándoles e intentando bailar con ellos, lo que podría haber sido una maniobra de distracción para cometer el hurto.

La víctima no se percató del robo hasta que intentó utilizar su teléfono para realizar una llamada. Tras una búsqueda infructuosa junto a sus acompañantes, decidió regresar a casa y presentarse en dependencias de la Policía Nacional para formalizar la denuncia. En la cartera se encontraba una cantidad de 20 euros y diversas tarjetas personales.

La Rosaleda

El segundo hecho tuvo lugar en la Rosaleda. Otro ciudadano fue víctima de un hurto mientras se encontraba solo y sentado en uno de los bancos del recinto con su bandolera apoyada junto a él. En su interior llevaba su cartera con el DNI, varias tarjetas y monedas sueltas. En un momento dado, se percató de que la bandolera había desaparecido, sin haber observado a los autores ni poder aportar datos sobre los mismos. La denuncia fue interpuesta posteriormente ante la Policía Nacional.

Las investigaciones policiales llevadas han permitido vincular estos dos hechos con el tercero del hombre inconsciente, determinando que los dos detenidos forman parte de un grupo itinerante dedicado al hurto, que opera en distintas ciudades aprovechando celebraciones populares, conciertos y otros eventos multitudinarios.

Este grupo actúa con rapidez y discreción, utilizando técnicas de distracción como abrazos, bailes o contacto físico para sustraer objetos personales sin que las víctimas se percaten de inmediato. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que ha determinado su libertad.

La Policía Nacional recomienda extremar la precaución en eventos con gran afluencia de público, mantener las pertenencias en lugares seguros y denunciar cualquier situación sospechosa de forma inmediata.