Coches dañados por los árboles caídos en la tarde del viernes en el paseo del Cid tras la tromba de agua. El Norte
Valladolid

Detenido por robar en los coches dañados por la tromba de agua del viernes

Un vecino del paseo del Cid avisó a la Policía Municipal tras percatarse de que un hombre accedía a los vehículos para llevarse objetos

Á. M.

Á. M.

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:19

La Policía Municipal de Valladolid ha detenido en la madrugada de este sábado a un hombre por robar del interior de los coches dañados por ... la tromba de agua del día anterior, ubicados en el paseo del Cid de la capital vallisoletana y zonas aledañas, y sobre los que cayeron árboles encima. Los hechos delictivos se desarrollaron esta noche, después de que un vecino de la zona alertara a los agentes al presenciar cómo una persona se asomaba al interior de los vehículos para llevarse los objetos que allí se hallaban. Con anterioridad, reventaba las ventanillas con un martillo.

