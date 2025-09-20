Detenido por robar en los coches dañados por la tromba de agua del viernes

La Policía Municipal de Valladolid ha detenido en la madrugada de este sábado a un hombre por robar del interior de los coches dañados por ... la tromba de agua del día anterior, ubicados en el paseo del Cid de la capital vallisoletana y zonas aledañas, y sobre los que cayeron árboles encima. Los hechos delictivos se desarrollaron esta noche, después de que un vecino de la zona alertara a los agentes al presenciar cómo una persona se asomaba al interior de los vehículos para llevarse los objetos que allí se hallaban. Con anterioridad, reventaba las ventanillas con un martillo.

Tras un rápido traslado, los uniformados dieron con el sospechoso, que portaba en ese momento varios de los artilugios sustraídos. Hasta el momento, el número de vehículos asaltados supera la decena, si bien no se descarta que esa cifra vaya en aumento. Precisamente, a una de las afectadas le han comunicado en la mañana de este sábado el intento de robo. «Me han reventado la ventanilla y han debido coger un portátil que tenía allí», ha agregado desde la Costa Blanca, donde se encuentra de vacaciones.

Precisamente, esta vecina de la zona del paseo del Cid se enteró de la tromba de agua del viernes por el Instagram de El Norte de Castilla. «En el vídeo subido a las redes, vi mi coche. Tenía un montón de ramas, pero no fue de los damnificados, así que no fue retirado por la grúa. La sorpresa ha sido esta mañana cuando nos han contado lo del robo», concluye antes de emprender el camino de vuelta hasta Valladolid para interponer la denuncia y recuperar, en su caso, el ordenador.

El paseo del Cid fue una de las zonas más castigadas en la capital en la tarde del viernes después de un aguacero que arrancó árboles. Según sospechan desde la propia Policía Municipal ese pudo ser el desencadenante para que este hombre se decidiera a actuar en la zona. Asimismo, se registraron robos en la citada calle, Francisco Suárez y Reyes Católicos.

Por su parte, la Policía Nacional, a donde tendrán que ir los afectados para presentar las denuncias, ya ha abierto la investigación para esclarecer todos los hechos.