Inmediaciones del Desierto Rojo, el lugar donde se produjo la agresión hace un año. Rodrigo Jiménez
Valladolid

Un año de la agresión del Desierto Rojo: «Sospechas de todo el mundo, la estética ya no es un signo de identidad»

El caso, investigado inicialmente como un delito de odio con diez identificados, sigue en fase de instrucción, pero se diluye en un delito leve lesiones contra dos acusados

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 06:52

«Cuando ese día entré en el bar lo que vi fue un grupo de chavales tomando copas, no había nada que me hiciera saltas ... las alarmas, menos en un bar al que solía ir». Quién habla es uno de dos jóvenes agredidos en la ya conocida como agresión del Desierto Rojo, que hace un año sacudió el foco mediático de Valladolid. Guarda recelos a la hora de hablar y pide hacerlo desde el más absoluto anonimato, pero no quiere dejar pasar la oportunidad de recordarlo públicamente, ante la preocupación que le genera que se hayan desencadenado otros casos similares a lo largo de los últimos meses. Le consta que al menos dos de sus atacantes han estado implicados en incidentes posteriores a la agresión que sufrieron él y su amigo en la madrugada del 27 de agosto, que encontró su desencadenante en una camiseta que portaba este último y en la que podía leerse «antifascista».

