El racismo y la orientación sexual centran más de la mitad de los 93 delitos de odio en Castilla y León

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron en 2024 un total de 93 infracciones penales e incidentes de odio en Castilla y León, lo que supone una bajada del 19,13% respecto a 2023, cuando se contabilizaron 115. En el conjunto del país los hechos conocidos se situaron en 1.995, un 13,8% menos que los 2.268 del ejercicio anterior, según recoge el 'Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio 2024' del Ministerio del Interior, al que ha tenido acceso la Agencia Ical.

El racismo, con 35 casos, un 37,6% del total, y la orientación sexual, con 17 (18,2%) centran más de la mitad de las investigaciones. También destacan las nueve abiertas por discriminación sexual o de género, cuatro por antisemitismo y el mismo número por antigitanismo. Además, se contabilizaron dos por aporofobia –aversión hacia las personas pobres o desfavorecidas–, el mismo numero por disfobia –rechazo a las personas discapacitadas– un caso por prácticas religiosas, otro por islamofobia y uno más por discriminación por enfermedad.

Por provincias, en cabeza se situó Burgos con 30 casos, lo que sitúa a la provincia burgalesa con la quinta tasa más alta del país, con 8,35 casos, por delante de Valladolid que registró 17 y de León y Zamora, ambas con 12. Por su parte, en Soria solo se investigó un caso, dos en Salamanca, cinco en Ávila, seis en Segovia y ocho en Palencia. Con estos datos, también presentan tasas elevadas de delitos de odio las provincias de Zamora (7,23) y Palencia (5,05). La tasa en la comunidad, con 3,89 casos por cada 100.000 habitantes, se sitúa por debajo de la media nacional.

Igualmente, las Fuerzas de Seguridad del Estado detuvieron o investigaron a 54 personas en Castilla y León durante 2024, un 33,3% menos que el año anterior, mientras el todo el Estado fueron 905 personas un 22%. El perfil del investigado indica que es principalmente de sexo masculino (82%). El rango de edad con mayor número de autores de estos hechos es el de 26 a 40 años.

