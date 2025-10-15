Detenido por robar un patinete en una vivienda mientras dormía la inquilina

El Norte Valladolid Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:32 Comenta Compartir

Agentes de Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Los hechos ocurrieron el pasado día 30 de septiembre cuando una mujer denunció haber sido víctima de un robo en su domicilio. Según relató, mientras dormía en la vivienda en la que vive en régimen de alquiler, oyó unos ruidos en la cerradura que achacó en un principio a la puerta de su vecino.

Posteriormente, ella sorprendió a un hombre que se estaba llevando un patinete eléctrico de su propiedad. Al verse sorprendido, el hombre abandonó el patinete y se dio a la fuga siendo perseguido por la mujer, que no le pudo dar alcance.

La mujer relató en su denuncia que la única persona que tenía llaves de su domicilio era una expareja, y que reconocería sin ninguna duda al hombre que había entrado en su casa si volviera a verlo.

Las investigaciones se centraron en el entorno de la ex pareja de la víctima, y finalmente dieron su fruto al determinar que un conocido de la expareja, valiéndose de las llaves que poseía del piso, había sido el presunto autor del robo. La detención de este hombre, acusado de un delito de robo con fuerza, tuvo lugar ayer, 14 de octubre.

Tras finalizar las diligencias, los investigadores de la Policía Nacional trasladaron lo ocurrido a la autoridad judicial, quedando el detenido en libertad con la obligación de comparecer ante el juez.

Temas

Sucesos en Valladolid