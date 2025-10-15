El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Antonio Martín señala el lugar donde atendió al conductor N-601 a su paso por Rioseco Miguel G. Marbán

Valladolid

Un repartidor salva la vida en Rioseco a un conductor con un ataque epiléptico

Luis Antonio Martín, con cerca de 15 años de trabajo en la localidad, bajó de su furgoneta y logró reanimar al conductor en el interior de su vehículo, que había chocado con la cuneta

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:47

Comenta

Los héroes sí que existen. Pasan desapercibidos llevando una vida diaria de normalidad, son ciudadanos anónimos, hasta que un día, sin previo aviso, de repente, ... les llega el momento de intervenir y no dudan en hacerlo para sacar lo mejor de sí. Héroes como el repartidor vallisoletano de Seur para la empresa HK Express Luis Antonio Martín Rivera, que, a sus 59 años, el pasado viernes salvó la vida a un conductor, de mediana edad, que, a su paso por Medina de Rioseco, le dio un ataque epiléptico mientras conducía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  2. 2 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  3. 3 Requisadas decenas de bufandas y banderines durante el España-Bulgaria en Valladolid
  4. 4

    Cierra la tienda Santiveri de Cebadería que albergó El molino de chocolate
  5. 5

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  6. 6 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  7. 7 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  8. 8

    Roban un coche de «40.000 euros» en Parquesol: «Es raro que se lleven este tipo de modelo»
  9. 9

    La tasa de basura municipal registra 2.864 reclamaciones sobre un total de 180.196 recibos
  10. 10

    Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un repartidor salva la vida en Rioseco a un conductor con un ataque epiléptico

Un repartidor salva la vida en Rioseco a un conductor con un ataque epiléptico