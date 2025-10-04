El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Exterior del Restaurante Viky, en la Plaza Mayor de Tordesillas. El Norte

Valladolid

La «cadena de acciones» que evitó una muerte por atragantamiento en un restaurante de Tordesillas

El Policía Local y exportero del Real Valladolid, Julio Iricibar, ayudó a salvar la vida de un hombre de 70 años que se estaba asfixiando con un pedazo de entrecot

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Sábado, 4 de octubre 2025, 15:01

Este miércoles el Policía Local de Tordesillas, Julio Iricibar, acababa de terminar su periodo de prácticas y jamás se hubiese imaginado que fuese a estrenar ... su uniforme por todo alto y con una intervención que no olvidará nunca. Él, junto a su compañero de patrulla Arístides Pablos formaron parte de una serie de acciones que permitieron finalmente contar una historia feliz y salvar la vida de un hombre de 70 años que se encontraba en un restaurante de la localidad disfrutando de un entrecot cuando todo empezó a ir mal.

