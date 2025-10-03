Salvan en Tordesillas a un cántabro atragantado con un entrecot: «Se puso blanco y luego morado»

Seis minutos de angustia en Tordesillas que han tenido un final feliz. La rápida intervención de dos agentes de la Policía Local del municipio y ... de los servicios sanitarios han permitido salvar la vida de un hombre de 70 años, vecino de la localidad cántabra de Castro Urdiales, que se había atragantado con un entrecot de vaca madurado 40 días mientras comía en el Bar Viky de la Plaza Mayor de la villa.

«Ha sido un susto muy grande», relata Luis Bastida, propietario del bar en el que han ocurrido los hechos. Una jornada de trabajo que se presentaba como otra cualquiera ha tornado en segundos en un momento de angustia y tensión para los clientes y trabajadores que se encontraban en el local. «Estaba comiendo y ha empezado a hacer gestos de que se ahogaba. Le hemos sacado a la puerta para que le diese el aire.», explica Bastida.

Los esfuerzos del hombre por echar el trozo de carne no han servido de nada: «Se puso blanco y luego de color morado». Ante la grave situación, uno de los camareros del Bar Viky comenzó a realizar la maniobra Heimlich, procedimiento para desbloquear las vías respiratorias que están obstruidas por algún alimento. «Nuestro camarero le rodeó por la espalda y comenzó a apretar pero no servía de nada. También lo intentó un médico que había por la zona», señala el dueño.

Ha sido entonces, sobre las dos y media de la tarde, cuando la Policía Local de Tordesillas ha recibido una llamada de la Sala de Emergencias 112 alertando de que había un hombre desmayado en el suelo. Los agentes se han desplazado rápidamente a la Plaza Mayor del municipio y, tras percatarse de la gravedad de la situación, han tomado el relevo en la maniobra que ya habían empezado algunas personas que se encontraban presentes en el lugar.

La labor realizada por los policías locales Arístides Pablos y Julio Iricibar Bayarri -uno de ellos de reciente ingreso- ha conseguido que el trozo de carne atragantado se moviera, para así liberar parcialmente las vías respiratorias del septuagenario hasta la llegada del personal sanitario de Sacyl. Finalmente, y después de seis minutos de preocupación e incertidumbre, los sanitarios han logrado extraer el trozo de entrecot del hombre gracias a una máquina de aspiración.

Ampliar El propietario del Bar Vicky, Luis Bastida, contento tras la recuperación del vecino de Castro Urdiales.

El hombre ha sido trasladado en un primer momento al Centro de Salud de Tordesillas, de donde se le ha derivado a un hospital de Valladolid. «He llamado hace dos horas para preguntar por él y me han dicho que estaba bien y que había hablado», menciona contento el propietario del Bar Viky tras haber vivido un suceso que ha acabado con un final feliz..