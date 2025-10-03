El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Agentes de la Policía Local. Ayuntamiento de Tordesillas
Valladolid

Salvan en Tordesillas a un cántabro atragantado con un entrecot: «Se puso blanco y luego morado»

Tras seis minutos angustiosos, los agentes municipales salvaron la vida del hombre, que estaba comiendo en el Bar Viky de la Plaza Mayor

Ángela Zangróniz

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 19:38

Comenta

Seis minutos de angustia en Tordesillas que han tenido un final feliz. La rápida intervención de dos agentes de la Policía Local del municipio y ... de los servicios sanitarios han permitido salvar la vida de un hombre de 70 años, vecino de la localidad cántabra de Castro Urdiales, que se había atragantado con un entrecot de vaca madurado 40 días mientras comía en el Bar Viky de la Plaza Mayor de la villa.

