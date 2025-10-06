Campaña especial en Valladolid para controlar las distracciones al volante La Policía Municipal intensificará la vigilancia en una iniciativa, impulsada por la DGT, que se prolongará hasta el domingo 12

El Norte Valladolid Lunes, 6 de octubre 2025, 09:00

La Policía Local de Valladolid, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), desarrollará a lo largo de este semana una campaña especial sobre distracciones al volante. Así, desde este mismo lunes y hasta el domingo 12, los agentes prestarán una especial vigilancia al uso de dispositivos móviles o cualquier otra distracción que pueda producirse durante la conducción.

El objetivo de esta campaña es concienciar a los conductores sobre la peligrosidad de la utilización de las nuevas tecnologías mientras se conduce, especialmente el uso indebido de teléfonos móviles, navegadores u otros dispositivos, que durante la conducción multiplica por cuatro el riesgo de sufrir un accidente, equiparable a la conducción con exceso de alcohol. En los peatones provoca distracción y aumenta el riesgo de atropello.

Las distracciones al volante son el primer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, especialmente, en aquellos siniestros con víctimas mortales, 404 casos asociados en el año 2022, lo que representa un 31% sobre el total de los siniestros mortales considerados.