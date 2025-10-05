Herido un motorista tras chocar con un turismo en la A-62

El Norte Valladolid Domingo, 5 de octubre 2025, 19:20 Comenta Compartir

Un motorista, de unos 45 años de edad, ha resultado herido esta tarde como consecuencia de una colisión por alcance entre una motocicleta y un turismo en el kilómetro 126 de la A-62, sentido Burgos, a la altura de Valladolid, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.

La Sala del 112 ha recibido una llamada, en torno a las 18:01 horas, que alertaba del accidente de tráfico, donde se informó de la existencia de un motorista herido y consciente.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atenderle.