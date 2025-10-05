El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bomberos y policía durante la búsqueda esta tarde en el río Pisuerga. A. Barrio
Valladolid

Bomberos y policía buscan a un hombre de 50 años desaparecido en el río Pisuerga

Los efectivos peinan desde las doce del mediodía de este domingo la zona de Las Moreras para tratar de localizarlo

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 14:14

Una dotación de bomberos de Valladolid, agentes de la Policía Local y Nacional peinan desde las doce del mediodía de este domingo la zona del ... río Pisuerga próxima a Las Moreras para dar con el paradero de un hombre de cincuenta años, al que se le ha perdido la pista en el lugar.

