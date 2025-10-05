Bomberos y policía buscan a un hombre de 50 años desaparecido en el río Pisuerga
Los efectivos peinan desde las doce del mediodía de este domingo la zona de Las Moreras para tratar de localizarlo
Valladolid
Domingo, 5 de octubre 2025, 14:14
Una dotación de bomberos de Valladolid, agentes de la Policía Local y Nacional peinan desde las doce del mediodía de este domingo la zona del ... río Pisuerga próxima a Las Moreras para dar con el paradero de un hombre de cincuenta años, al que se le ha perdido la pista en el lugar.
Los agentes se han desplazado inmediatamente y tras recibir el aviso a la zona de baño donde el hombre había dejado parte de sus pertenencias en la orilla. Por el momento, y tras dos horas de búsqueda los servicios de emergencias no han recibido aviso alguno de la localización del hombre.
Desde 2018, el número de fallecidos en el río Pisuerga supera la decena y los Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid han rescatado con vida del cauce del río a un total de 43 personas desde entonces. Asimismo, los rescatistas que actúan en el medio acuático apuntan a que más del 90% de los ahogamientos se producen por querer nadar a contracorriente y por el desconocimiento del medio.
