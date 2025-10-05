Detenido en Valladolid con casi dos kilos de hachís y más de 7.600 euros en efectivo La cantidad de la droga incautada alcanzaría un valor estimado de 11.557 euros en el mercado ilícito

El pasado 21 de septiembre, a las 20:00 horas, agentes de la Policía Nacional acudieron a un domicilio tras una intervención previa de la Policía Municipal, que se saldó con la detención de un varón. Durante la identificación, los agentes de la Policía Nacional constataron que el detenido estaba siendo investigado por el grupo de menudeo de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid por presunto tráfico de sustancias estupefacientes.

En el domicilio se localizaron dos paquetes de sustancia vegetal prensada de color marrón, identificada como hachís. Ante la sospecha de que pudiera haber más droga en posesión del detenido, los agentes realizaron gestiones adicionales que les permitieron obtener las llaves de un vehículo propiedad del arrestado, en posesión de su padre.

Una vez localizado el coche, estacionado en un garaje, se procedió a su inspección. En el maletero se halló una mochila que contenía 15 paquetes de hachís similares a los encontrados en el domicilio, además de una caja de caudales, varias bolsas de plástico transparente, una mini báscula de precisión y una bolsa blanca con monedas. Tanto el vehículo como los objetos intervenidos fueron trasladados a las dependencias de la Policía Nacional en la Comisaría de Delicias. Allí se verificó que la caja de caudales contenía 7.605,30 euros en efectivo.

En total, se intervinieron 17 tabletas y un trozo de hachís, con un peso aproximado de 1.725 gramos. Según las tablas de valoración de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes, dicha cantidad alcanzaría un valor estimado de 11.557,50 euros en el mercado ilícito. El varón fue detenido por un delito de tráfico de drogas y tras pasar a disposición de la autoridad judicial se decretó su puesta en libertad.