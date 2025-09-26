Tres detenidos en Medina con 14,4 kilos de marihuana en un domicilio

ValladolidTres detenidos en Medina con 14,4 kilos de marihuana en un domicilio
Durante el operativo se intervinieron cinco plantas de marihuana, cuatro botes con hachís, múltiples útiles y productos destinados al cultivo de cannabis y 34,1 gramos de metanfetamina
Valladolid
Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:58
Agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas en Medina del Campo (Valladolid) tras ... intervenir 14,4 kilogramos de marihuana. Además, durante el registro los agentes también hallaron hachís, cocaína, metanfetamina y productos para el cultivo.
Según fuentes policiales recogidas por Ical, la actuación policial se llevó a cabo el pasado 23 de septiembre en un domicilio de la localidad, cuya actuación se inició tras recibirse una denuncia que alertaba sobre la posible existencia de una plantación de marihuana en el interior de una vivienda.
En respuesta, funcionarios policiales, acompañados por la letrada de la Administración de Justicia, se personaron en el domicilio para ejecutar una entrada y registro debidamente autorizada por el Juzgado competente.
Durante el operativo se intervinieron cinco plantas de marihuana, cuatro botes con hachís, múltiples útiles y productos destinados al cultivo de cannabis, así como 34,1 gramos de metanfetamina. Además, se localizaron varios botes de muestra que, tras ser analizados con reactivo Drogotest en dependencias policiales, arrojaron resultado positivo en cocaína.
Dos de los detenidos, uno de los hombres y la mujer, fueron puestos en libertad una vez se dieron por concluidas las diligencias policiales, mientras el tercero fue presentado ante la autoridad judicial, que decretó su libertad.
