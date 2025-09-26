El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Urgente Muere un joven de 19 años tras ser atropellado por un tractor en Muriel
Pistola simulada de bolas que los agentes intervinieron el jueves a un menor en un instituto de Valladolid. Policía Local

Intervienen una pistola de 'airsoft' a un menor en un instituto de Valladolid

Los agentes tutores de la Policía Municipal registraron la mochila del estudiante, de 14 años, y encontraron el arma simulada de bolas

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:04

Fue el propio director del instituto el que, al tener sospechas de que un estudiante, menor de edad, llevaba entre sus pertenencias una pistola simulada, decidió alertar a la Policía Local de Valladolid. Hasta el centro escolar se desplazaron el jueves agentes tutores del cuerpo -es la figura policial especializada en la protección de menores y en la prevención de conflictos en el ámbito escolar y familiar-, y también se alertó a los progenitores del chico.

Así, en presencia de los padres, del propio menor de 14 años y del máximo responsable del centro, los policías locales registraron su mochila. En su interior hallaron una pistola simulada de bolas, de 'airsoft', que el joven únicamente habría mostrado, sin llegar a utilizarla con terceros, ni tampoco había protagonizado conflictos ni comportamientos similares previos.

Los agentes levantaron un acta y procedieron a la intervención del arma simulada.

