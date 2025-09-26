Intervienen una pistola de 'airsoft' a un menor en un instituto de Valladolid Los agentes tutores de la Policía Municipal registraron la mochila del estudiante, de 14 años, y encontraron el arma simulada de bolas

Pistola simulada de bolas que los agentes intervinieron el jueves a un menor en un instituto de Valladolid.

Fue el propio director del instituto el que, al tener sospechas de que un estudiante, menor de edad, llevaba entre sus pertenencias una pistola simulada, decidió alertar a la Policía Local de Valladolid. Hasta el centro escolar se desplazaron el jueves agentes tutores del cuerpo -es la figura policial especializada en la protección de menores y en la prevención de conflictos en el ámbito escolar y familiar-, y también se alertó a los progenitores del chico.

Así, en presencia de los padres, del propio menor de 14 años y del máximo responsable del centro, los policías locales registraron su mochila. En su interior hallaron una pistola simulada de bolas, de 'airsoft', que el joven únicamente habría mostrado, sin llegar a utilizarla con terceros, ni tampoco había protagonizado conflictos ni comportamientos similares previos.

Los agentes levantaron un acta y procedieron a la intervención del arma simulada.

