El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos agentes de la Guardia Civil. El Norte

Valladolid

Investigado un constructor por cobrar 1.500 euros como adelanto de unas obras que no realizó

En el momento en el que recibió la fianza dejó de contestar a las llamadas y mensajes y no inició los trabajos comprometidos

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:20

La Guardia Civil de Valladolid ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de estafa ocurrido en Trigueros del Valle. La Benemérita tuvo conocimiento a través de una denuncia recibida en el Puesto de Cabezón de Pisuerga por parte de un vecino que había publicado un anuncio en una página web solicitando presupuesto para la realización de unas obras en un inmueble. Posteriormente, fue contactado por una persona en representación de una empresa, con la que firmó un contrato en el mes de agosto por un importe presupuestado de 4.000 euros.

Noticias relacionadas

Investigada una conductora por no auxiliar a la motorista que murió en la VA-30 en Arroyo

Investigada una conductora por no auxiliar a la motorista que murió en la VA-30 en Arroyo

Detenido por robar 450 kilos de cobre en el Centro de Tratamiento de Residuos

Detenido por robar 450 kilos de cobre en el Centro de Tratamiento de Residuos

En el momento de la firma, el denunciante entregó 1.500 euros como adelanto. Sin embargo, desde entonces, el constructor no inició los trabajos comprometidos y dejó de responder a las llamada y mensajes efectuados por el perjudicado.

Tras gestiones realizadas, la Guardia Civil procedió a la investigación de esta persona como presunta autora de un presunto delito de estafa. Las diligencias instruidas han sido remitidas al juzgado de guardia de Valladolid.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Todos los detalles de la boda de Stella Banderas en Valladolid: fecha e invitados confirmados
  2. 2

    Condena por la muerte de una anciana en una residencia de Mojados: «Lo que hicieron fue un asesinato»
  3. 3

    Adiós a Jose Julio Sanz, el transportista que se desvivió hasta el último día por el campo vallisoletano
  4. 4

    Iveco nombra por primera vez a una mujer como directora de la fábrica de Valladolid
  5. 5 Investigada una conductora por no auxiliar a la motorista que murió en la VA-30 en Arroyo
  6. 6

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  7. 7 Muere el hombre cuyo coche dio varias vueltas de campana en la A-6 en Tiedra
  8. 8

    Vueling retomará el vuelo de Valladolid a Barcelona con más de 19.000 plazas
  9. 9

    Cierra «sin previo aviso» la cadena de depilación Bedda en Valladolid: «Tenemos el tratamiento a medias»
  10. 10

    La firma del acta de replanteo inaugura las obras de la estación de trenes de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Investigado un constructor por cobrar 1.500 euros como adelanto de unas obras que no realizó

Investigado un constructor por cobrar 1.500 euros como adelanto de unas obras que no realizó