Investigado un constructor por cobrar 1.500 euros como adelanto de unas obras que no realizó

La Guardia Civil de Valladolid ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de estafa ocurrido en Trigueros del Valle. La Benemérita tuvo conocimiento a través de una denuncia recibida en el Puesto de Cabezón de Pisuerga por parte de un vecino que había publicado un anuncio en una página web solicitando presupuesto para la realización de unas obras en un inmueble. Posteriormente, fue contactado por una persona en representación de una empresa, con la que firmó un contrato en el mes de agosto por un importe presupuestado de 4.000 euros.

En el momento de la firma, el denunciante entregó 1.500 euros como adelanto. Sin embargo, desde entonces, el constructor no inició los trabajos comprometidos y dejó de responder a las llamada y mensajes efectuados por el perjudicado.

Tras gestiones realizadas, la Guardia Civil procedió a la investigación de esta persona como presunta autora de un presunto delito de estafa. Las diligencias instruidas han sido remitidas al juzgado de guardia de Valladolid.