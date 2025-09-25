Detenido por robar 450 kilos de cobre del Centro de Tratamiento de Residuos

El Norte Valladolid Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:57 Comenta Compartir

La Policía Nacional detuvo en la tarde del pasado martes, sobre las 18:00 horas, a un individuo como presunto autor del hurto de material de cobre en el Centro de Tratamiento de Residuos de Valladolid. La investigación se inició el 13 de agosto, cuando una empresa dedicada a la instalación de cableado eléctrico que realizaba trabajos en el citado centro interpuso una denuncia. Según aseguraron, fueron sustraídas cinco bobinas de cable de cobre con un peso total de 450 kilogramos y un valor aproximado de 6.500 euros. A este perjuicio económico se suma el valor de las bobinas de madera que contenían el cable, estimado en al menos 300 euros por unidad.

El material se encontraba almacenado en una nave abierta dentro del recinto, donde la empresa acumulaba más bobinas para su uso en la obra. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad rotatoria permitieron dar algún detalle sobre el presunto autor de la sustracción, cuya identificación se logró tras el trabajo de investigación de los agentes de la Policía Nacional.

Los hechos se produjeron el 1 de agosto, sobre las 15:00 horas. El encargado de la empresa denunciante señaló que, las bobinas estaban colocadas de forma que facilitaban su desplazamiento, lo que permitió al autor rodarlas y cargarlas rápidamente.

El detenido ha quedado en libertad tras prestar declaración y poner en conocimiento de la autoridad judicial el atestado policial.