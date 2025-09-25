El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Estado en el que han quedado los dos vehículos implicados en el accidente. El Norte

Valladolid

Choca con otro coche y derriba un semáforo en el cruce de la calle Santa Lucía

Dos jóvenes han resultado heridos como consecuencia del impacto en la intersección con Nicasio Pérez

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:40

Un hombre de 29 años y una mujer de 33 han resultado heridos este jueves por la mañana en un accidente de tráfico en Valladolid capital. El suceso se ha producido pasadas las diez de la mañana en la intersección entre las calles Santa Lucía y Nicasio Pérez, cuando dos vehículos han colisionado frontolateralmente y uno de ellos ha derribado un semáforo por causas que están bajo investigación.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Municipal de Valladolid y personal sanitario, que ha atendido a los dos jóvenes que, en principio, presentaban heridas leves. Ambos han sido trasladados en ambulancia al Hospital Clínico para evaluar la gravedad de sus lesiones y comprobar su evolución.

