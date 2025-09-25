Choca con otro coche y derriba un semáforo en el cruce de la calle Santa Lucía

ValladolidChoca con otro coche y derriba un semáforo en el cruce de la calle Santa Lucía
Dos jóvenes han resultado heridos como consecuencia del impacto en la intersección con Nicasio Pérez
Valladolid
Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:40
Un hombre de 29 años y una mujer de 33 han resultado heridos este jueves por la mañana en un accidente de tráfico en Valladolid capital. El suceso se ha producido pasadas las diez de la mañana en la intersección entre las calles Santa Lucía y Nicasio Pérez, cuando dos vehículos han colisionado frontolateralmente y uno de ellos ha derribado un semáforo por causas que están bajo investigación.
Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Municipal de Valladolid y personal sanitario, que ha atendido a los dos jóvenes que, en principio, presentaban heridas leves. Ambos han sido trasladados en ambulancia al Hospital Clínico para evaluar la gravedad de sus lesiones y comprobar su evolución.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.