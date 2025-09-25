Herido tras dar varias vueltas de campana con su coche en la A-6

Una ambulancia en el kilómetro 212 de la A-6, en las inmediaciones del lugar donde se ha producido el accidente.

Una persona, cuyos datos de filiación por el momento se desconocen, ha resultado herida este jueves en un accidente de tráfico en la A-6, a la altura de la localidad vallisoletana de Tiedra. El siniestro se ha producido a las 10:10 horas en el kilómetro 211 de la citada autovía sentido A Coruña, cuando una llamada ha alertado a la sala de operaciones del 112 de que un turismo se había salido de la vía y había dado varias vueltas de campana.

Hasta el lugar se ha trasladado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, los Bomberos de la Diputación, ya que desconocían si podrían sacar al ocupante del vehículo sin dificultad, y personal sanitario para atender al herido.

Por el momento se desconoce la gravedad de las lesiones del herido, así como si ha sido preciso su traslado hospitalario.

