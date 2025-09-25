El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una ambulancia en el kilómetro 212 de la A-6, en las inmediaciones del lugar donde se ha producido el accidente. DGT

Valladolid

Herido tras dar varias vueltas de campana con su coche en la A-6

El accidente se ha producido pasadas las diez de la mañana de este jueves a la altura de Tiedra

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:49

Una persona, cuyos datos de filiación por el momento se desconocen, ha resultado herida este jueves en un accidente de tráfico en la A-6, a la altura de la localidad vallisoletana de Tiedra. El siniestro se ha producido a las 10:10 horas en el kilómetro 211 de la citada autovía sentido A Coruña, cuando una llamada ha alertado a la sala de operaciones del 112 de que un turismo se había salido de la vía y había dado varias vueltas de campana.

Hasta el lugar se ha trasladado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, los Bomberos de la Diputación, ya que desconocían si podrían sacar al ocupante del vehículo sin dificultad, y personal sanitario para atender al herido.

Por el momento se desconoce la gravedad de las lesiones del herido, así como si ha sido preciso su traslado hospitalario.

