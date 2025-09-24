El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Herido un motorista de 26 años en una colisión con un coche en Delicias

El accidente se ha producido a las siete de la mañana de este miércoles entre Embajadores y Juan Carlos I

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:17

Un motorista de 26 años ha resultado herido a primera hora de este miércoles tras una colisión con un vehículo en el barrio de Delicias. El accidente ha tenido lugar a las 7:00 horas en la intersección entre la calle Embajadores y el paseo de Juan Carlos I, cuando una llamada ha alertado a la sala de operaciones del 112 del siniestro y ha requerido asistencia sanitaria para el motorista.

Hasta el lugar se ha desplazado, además de Policía, personal sanitario, que ha atendido al joven de 26 años herido, ya que se quejaba de dolores en un brazo y una pierna.

