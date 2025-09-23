Detenidos dos miembros de un grupo especializado en robos con fuerza en domicilios en Valladolid La investigación sigue abierta para tratar de documentar la implicación de los detenidos en hechos en otras provincias

El Norte Valladolid Martes, 23 de septiembre 2025, 21:35

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid detuvieron el pasado 19 de septiembre a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las casas. Estos formaban parte de un grupo organizado e itinerante especializado en robos con fuerza en domicilios, según informaron fuentes policiales recogidas por Ical.

Los hechos ocurrieron entre las 12.30 y las 14 horas del mismo día, cuando un vecino alertó a la Sala CIMACC 091 tras observar en el inmueble a dos jóvenes vestidos de negro que le infundían sospechas por su actitud y por ser ajenos a la comunidad de vecinos, según informa Ical.

Varias patrullas uniformadas y un agente de paisano del Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid se personaron en el lugar, entrevistándose con testigos que confirmaron haber visto a los mismos individuos en el edificio, mostrando una actitud sospechosa.

El agente de paisano localizó a una mujer en las inmediaciones de Parque Alameda, que coincidía con la descripción, a unos 400 metros del lugar, introduciéndose apresuradamente en un vehículo blanco. Poco después, un varón salió del mismo coche y volvió a entrar por la puerta del conductor.

El agente se identificó como policía y solicitó apoyo de otras patrullas. Durante el control policial, los detenidos no ofrecieron explicaciones coherentes sobre su presencia en la zona ni acreditaron alojamiento ni plan de viaje, alegando estar de turismo.

Tras realizar un control superficial sobre los sospechosos y del vehículo, se localizaban, en posesión de la mujer, guantes negros, manguitos marrones para cubrir tatuajes, una mascarilla negra, herramientas para apertura de puertas mediante técnicas de 'bumping' e 'impresioning'. Además, escondidos en el vehículo, había guantes, gorra y riñoneras, un llavero con 12 llaves maestras y cuatro teléfonos móviles, dos de ellos sin titular identificado.

Ante la coincidencia física con los sospechosos descritos por los testigos, la posesión de herramientas específicas para la apertura de puertas y la inmediatez de la intervención se procedió a la detención de ambos individuos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. El vehículo fue intervenido y trasladado a dependencias policiales por la grúa municipal.

La investigación sigue abierta para tratar de documentar la implicación de los detenidos en robos con fuerza en domicilios en otras provincias. Los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su libertad.