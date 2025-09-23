El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Atendida una octogenaria tras inhalar humo al incendiarse una campana extractora en La Rondilla

El fuego se ha registrado a las dos de la tarde de este martes en una vivienda del número 44 de Cardenal Torquemada

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:31

Una mujer de 80 años ha tenido que ser atendida al mediodía de este martes por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda en Valladolid. Una llamada ha alertado, a las 14:00 horas, a la sala de operaciones del 112 de un fuego en un piso ubicado en el número 44 de la calle Cardenal Torquemada, en el barrio de La Rondilla.

El alertante informaba inicialmente de que la campana extractora de una cocina había comenzado a arder, si bien aseguraba que no había heridos ni afectados.

Hasta el lugar se han desplazado la Policía Municipal de Valladolid, los Bomberos y el Cuerpo Nacional de Policía. Una vez allí, los agentes han requerido asistencia sanitaria para una octogenaria, puesto que había inhalado humo.

Así, se ha movilizado una ambulancia, que ha acudido hasta Cardenal Torquemada para atender a la mujer, si bien por el momento no ha trascendido si ha precisado traslado hospitalario.

