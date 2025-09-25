El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de la Guardia Civil de Valladolid.

Valladolid

La operación contra el grupo que robaba en viviendas sigue abierta a la espera de más detenidos

Este jueves pasará a disposición judicial el primer arrestado, que se resistió a entregarse en su casa de Cubillas de Santa Marta

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:16

Se espera al menos una nueva detención. Tal vez «varias», apuntan fuentes de la investigación sobre una nueva operación de la Guardia Civil para desarticular ... una organización criminal que al parecer se dedicaba a robar en viviendas, cuyos propietarios tienen un elevado poder adquisitivo, y sustraer también coches de alta gama. La intervención de la Policía Judicial de la Benemérita, que explotó en la mañana de este martes, continúa abierta 24 horas después para dar con más sospechosos.

