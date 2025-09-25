La operación contra el grupo que robaba en viviendas sigue abierta a la espera de más detenidos

Se espera al menos una nueva detención. Tal vez «varias», apuntan fuentes de la investigación sobre una nueva operación de la Guardia Civil para desarticular ... una organización criminal que al parecer se dedicaba a robar en viviendas, cuyos propietarios tienen un elevado poder adquisitivo, y sustraer también coches de alta gama. La intervención de la Policía Judicial de la Benemérita, que explotó en la mañana de este martes, continúa abierta 24 horas después para dar con más sospechosos.

De momento, la intervención se ha saldado con el arresto de un hombre en la zona de las urbanizaciones de Cubillas de Santa Marta, después de que en la mañana de este martes se personaran agentes de la Guardia Civil. Ante la negativa de salir del domicilio, el sospechoso se atrincheró de forma pacífica, pero finalmente se puso a disposición de la Benemérita. Este investigado pasará mañana a disposición judicial después de que se le imputaran varios robos, principalmente de vehículos.

Esta investigación de la Policía Judicial mantiene muchos nexos comunes (se ha desarrollado de forma paralela) con la de principios de mes, cuando la Guardia Civil detuvo a cuatro hombres por los asaltos a establecimientos comerciales de las provincias de Valladolid, Palencia, Burgos y Zamora. Delitos contra el patrimonio que el instituto armado, al parecer, ha dividido en dos grandes operaciones.

Por eso no se descarta que el número de implicados aumente en las próximas horas o días.

En el mismo círculo

Dentro de un mismo círculo en el que habitan miembros de la banda del BMW de distintas versiones, actuales y veteranos, la Guardia Civil ya llevó a cabo un amplio operativo hace más de un año y medio con la operación denominada 'Kidnava', cuando fueron arrestadas siete personas. La misma, igual que en estos días, se centraba en desarticular a una organización criminal dedicada al robo en viviendas y vehículos, falsedad documental, contra la salud pública y tenencia ilícita de armas.

Se calificaron esos delitos de «graves» por asaltar viviendas de personas que tenían controladas con aparatos tecnológicos.