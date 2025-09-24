El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de la Guardia Civil. Carlos Espeso

Valladolid

Nueva operación de la Guardia Civil para desarticular un grupo que robaba en viviendas

Uno de los detenidos se atrincheró en su domicilio de Cubillas de Santa Marta y se entregó al filo de las 14:00 horas

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 06:47

Nueva operación de la Guardia Civil para intentar desarticular un grupo criminal que al parecer se centraba en asaltos a viviendas. La Policía Judicial del ... instituto armado se ha desplegado en la mañana de este martes por varios puntos de la provincia en una gran operación contra los delitos contra el patrimonio. La investigación continúa abierta y hasta el momento se desconoce el número de arrestados.

