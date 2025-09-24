Nueva operación de la Guardia Civil para desarticular un grupo que robaba en viviendas

Nueva operación de la Guardia Civil para intentar desarticular un grupo criminal que al parecer se centraba en asaltos a viviendas. La Policía Judicial del ... instituto armado se ha desplegado en la mañana de este martes por varios puntos de la provincia en una gran operación contra los delitos contra el patrimonio. La investigación continúa abierta y hasta el momento se desconoce el número de arrestados.

Una de las detenciones se ha llevado a cabo en la zona de las urbanizaciones de Cubillas de Santa Marta, donde la Guardia Civil ha tenido que solicitar refuerzos ante la negativa de uno de los investigados a entregarse. Una resistencia sin armas que finalmente ha concluido al filo de las 14:00 horas al entregarse.

Según fuentes cercanas a la investigación, esta operación guarda nexos «muy cercanos» con la reciente llevada a cabo contra la banda del BMW, en la que fueron detenidas seis personas (dos de ellas por un delito de receptación) después de un verano prolífico de robos en establecimientos, especialmente en bares y en estancos.

Este despliegue de la Guardia Civil por la provincia vallisoletana tiene más similitudes con antiguas y recientes operaciones de la Benemérita. Especialmente con la que fue la denominada 'Kidnava', por la que fueron arrestadas siete personas (algunos de esos arrestos se podrían haber repetido en la jornada de este lunes). Esa intervención, concluida en el inicio del año pasado, se centraba en desarticular, como sucede ahora, a una organización criminal dedicada al robo en viviendas y vehículos, falsedad documental, contra la salud pública y tenencia ilícita de armas.

2023

Esas investigaciones arrancaron a principios de 2023, en respuesta a varios informes que indicaban la apropiación indebida de varios vehículos de una empresa de alquiler de coches. Esos turismos, al parecer, se utilizaban por terceras personas con extensos antecedentes policiales y judiciales.

Tras más de dos años de pesquisas se consiguió desarticular un grupo que según informó la Guardia Civil estaba implicado en «delitos graves» como el robo a víctimas con alto poder adquisitivo de la provincia de Valladolid, «a los que dichas personas estaban controlando, haciendo uso de avanzados equipos tecnológicos».