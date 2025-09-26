Detenidos dos ladrones con un amplio historial delictivo por robo en un establecimiento comercial

El Norte Valladolid Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:11 Comenta Compartir

La Policía ha detenido en Valladolid a dos hombres, uno en la madrugada del día 22 y otro a última hora de la mañana del día 23, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

A las 13:20 horas del día 23, agentes del Grupo de Robos de la Comisaría Provincial de Valladolid procedieron a la localización y detención de un varón sobre el cual constaba una requisitoria policial en vigor como presunto autor de un delito de robo con fuerza. El hecho investigado tuvo lugar en la madrugada del día anterior, alrededor de las 5:30 horas, en un establecimiento de alimentación.

La Policía Nacional puso así en búsqueda a este individuo tras la intervención realizada por la Policía Municipal en la misma jornada del 22, cuando agentes comisionados por la sala 092 acudieron a un establecimiento comercial tras recibir una llamada alertando de un posible robo en curso. A su llegada, los agentes observaron a un varón saliendo por debajo de la persiana del local, intentando huir.

El sujeto fue detenido 'in situ' y, tras un cacheo superficial, se le incautaron un cúter, un fragmento de tijera y un ordenador portátil que portaba en su mochila. Testigos indicaron que otro individuo había sido visto momentos antes en las inmediaciones. Las diligencias llevadas a cabo por los agentes especializados de Policía Nacional permitieron identificar plenamente al segundo presunto autor, iniciándose su búsqueda y culminando con su detención el día siguiente.

En libertad

El primer detenido, arrestado por la Policía Municipal, cuenta con un historial de 20 detenciones previas por la Policía Nacional, todas ellas en Valladolid. En el último año, ha sido detenido en doce ocasiones por delitos contra el patrimonio: ocho robos con fuerza, tres hurtos y una estafa. A ello se suman cuatro detenciones por reclamación judicial y 2 por resistencia, desobediencia o atentado a agente de la autoridad. La reiteración delictiva y la ausencia de actividad laboral conocida hacen presuponer que ha convertido la comisión de delitos en su forma de vida.

El segundo detenido, arrestado por el Grupo de Robos, acumula acumula detenciones anteriores, también en Valladolid. Seis de ellas se han producido en los últimos tres meses, incluyendo tres robos con violencia e intimidación, un robo con fuerza, un hurto y una reclamación judicial. Todo apunta a que su actividad delictiva responde igualmente a una vía ilícita de obtención de ingresos.

Ambos detenidos fueron puestos en libertad tras pasar a disposición de la autoridad judicial.