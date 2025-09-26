El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Calle Estación del Norte, junto al hospital Campo Grande. Rodrigo Jiménez

Herido en un atropello junto al hospital Campo Grande de Valladolid

El peatón ha tenido que ser atendido de un golpe en la cabeza

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:08

Una persona ha resultado herida al filo del mediodía de este viernes tras sufrir un atropello en la calle Estación del Norte, junto al hospital Campo Grande de Valladolid, hasta donde han tenido que trasladar efectivos de la Policía y de Sacyl.

Los hechos han ocurrido a las 13:12 horas, cuando varias llamadas han alertado al servicio de emergencias 112 de Castilla y León de que un turismo había atropellado a un peatón, cuya edad no ha trascendido.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, así como efectivos de Sacyl, que han enviado recursos para atenderle. El varón ha tenido que ser atendido de un golpe en la cabeza, aunque se encontaba consciente. De momento se desconoce si ha sido o no necesario trasladarle a un centro hospitalario.

