Muere un joven de 20 años tras ser atropellado por un tractor en Muriel

El suceso se ha producido a las 11:22 horas de este viernes en una finca de la localidad vallisoletana

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:03

Un joven de unos 20 años ha fallecido este viernes tras ser atropellado por un tractor en una finca de la localidad vallisoletana de Muriel de Zapardiel. El suceso se ha producido a las 11:22 horas, cuando un alertante ha avisado al centro de emergencias 112 de Castilla y León de que había localizado a un hombre que parecía haber sido atropellado por un tractor en una finca del citado municipio.

En la llamada se informaba además de que el varón atropellado estaría fallecido. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y personal sanitario del centro de salud. En el lugar, los organismos solo pudieron confirmar el fallecimiento de un joven de unos 20 años.

En actualización

Los periodistas de El Norte de Castilla trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

