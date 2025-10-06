El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carretera N-601 en las inmediaciones de Mojados, donde se produjo el accidente. Google Maps

Muere un hombre de 72 años tras ser atropellado por un coche en Mojados

El siniestro se produjo en la noche del domingo en el cruce de la urbanización Las Fuentes, junto a la N-601

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:20

Un hombre de 72 años falleció el domingo por la noche tras ser atropellado por un vehículo en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Mojados. El siniestro tuvo lugar sobre las 22:00 horas a la altura del kilómetro 166 de la carretera N-601, en el cruce de la urbanización Las Fuentes, momento en el que una llamada alertó a la sala de operaciones del 112 de lo ocurrido e informó de que una persona había quedado inconsciente tras ser golpeada por un turismo.

Hasta la zona se desplazó la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, que se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas del suceso, una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Portillo.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre de 72 años. El atropello, cuyas causas están en investigación, se produjo en una zona ubicada muy cerca de una estación de servicio y que soporta cada día un importante número de vehículos.

Este suceso ha sumido en una profunda conmoción al municipio, que estos días está celebrando sus fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario.

