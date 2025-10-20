El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un agente de la Policía Municipal controla el tráfico en la plaza de Madrid. Aida Barrio
Valladolid

El cierre de la plaza de Madrid provoca un embudo y retenciones para entrar al centro

El entorno pierde dos carriles en el cruce con Miguel Íscar y deja uno abierto que absorbe el tráfico en dirección Duque de la Victoria, plaza de Zorrila o de España

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:27

Comenta

La plaza de Madrid pierde desde este lunes dos carriles. Lo hace en su último tramo, justo en la intersección con la calle de Miguel ... Íscar, donde se ha dejado libre el tercero, el de la derecha, el encargado ahora de absorber todas las maniobras posibles y que van en tres sentidos diferentes. A la izquierda en dirección plaza de Zorrilla, recto hacia Duque de la Victoria, y la habitual hacia la derecha, a la plaza de España. El cierre ha llegado puntual, y a primera hora de la mañana, los operarios han procedido al corte de los dos carriles, dejando también libre la entrada al aparcamiento subterráneo, ubicada en el lado contrario de la vía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  2. 2 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  3. 3 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  4. 4 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  5. 5 Muere la teniente de alcalde de Villar del Río tras una explosión y un incendio en su vivienda
  6. 6

    Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado
  7. 7 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  8. 8

    Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales
  9. 9 Excarcelan a un conductor de 45 años atrapado tras chocar contra un camión en la A-62 en Valladolid
  10. 10

    Eurostars compra el hotel Juan de Austria y retrasa a diciembre la apertura del de Zara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El cierre de la plaza de Madrid provoca un embudo y retenciones para entrar al centro

El cierre de la plaza de Madrid provoca un embudo y retenciones para entrar al centro