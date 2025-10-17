El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El corte del tramo de salida de la calle Ciudad de la Habana, entre Juan García Hortelano y Manuel Azaña, por las obras de la red de calor en Parquesol. J. Sanz

Valladolid

Las obras mutantes de la red de calor crean una peligrosa gimcana para coches y peatones en Parquesol

Los cierres sucesivos de las calles Enrique Cubero y Juan García Hortelano y de un tramo de Ciudad de la Habana confunden a los conductores por los cambios de última hora

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:30

«¿Y por qué no lo cortan todo de una vez?», preguntaba este viernes camino del colegio un niño de 8 años a su padre ... mientras ambos atravesaban una pasarela provisional que facilita el paso por uno de los cruces de la calle Ciudad de la Habana, el del antiguo Mercadona (actual DIA), afectados por las obras de la red de calor que desde ese mismo momento acababan de mutar por enésima vez en torno a este acceso vital del segundo barrio más poblado de la capital. Y el aludido, su progenitor, encogía los hombres mientras soltaba un lacónico «pues no lo sé». En torno a ellos había para entonces una legión de operarios rematando la modificación de los carriles, con algunas sorpresas de última hora, motivada por el cierre de un nuevo tramo de la calle Ciudad de la Habana y, a la vez, de Juan García Hortelano y Enrique Cubero.

Te puede interesar

