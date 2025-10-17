Las obras mutantes de la red de calor crean una peligrosa gimcana para coches y peatones en Parquesol

«¿Y por qué no lo cortan todo de una vez?», preguntaba este viernes camino del colegio un niño de 8 años a su padre ... mientras ambos atravesaban una pasarela provisional que facilita el paso por uno de los cruces de la calle Ciudad de la Habana, el del antiguo Mercadona (actual DIA), afectados por las obras de la red de calor que desde ese mismo momento acababan de mutar por enésima vez en torno a este acceso vital del segundo barrio más poblado de la capital. Y el aludido, su progenitor, encogía los hombres mientras soltaba un lacónico «pues no lo sé». En torno a ellos había para entonces una legión de operarios rematando la modificación de los carriles, con algunas sorpresas de última hora, motivada por el cierre de un nuevo tramo de la calle Ciudad de la Habana y, a la vez, de Juan García Hortelano y Enrique Cubero.

Dicha concatenación de cortes ha generado una intrincada gimcana para los conductores, y peligrosa para los peatones, que ha generado confusión a lo largo de toda la jornada con vehículos circulando en sentido contrario por algunos tramos, otros parados en mitad del cruce para ver por dónde seguir y muchos más accediendo por error a las áreas cerradas (salvo para acceder a los vados) para luego dar la vuelta en mitad de la calzada.

En Enrique Cubero, cortada en teoría desde el miércoles y para un mes, se permite ahora el acceso a los vados desde Ciudad de la Habana

Un guirigay, en definitiva, difícil de explicar. Y no solo eso. Para cuando usted lea esta crónica es más que probable que algunos de los cortes hayan vuelto a cambiar. Pero esto es lo que hay a media tarde de este viernes (17 de octubre) en torno al tramo de la calle Ciudad de la Habana comprendido entre los cruces con Hernando de Acuña, Juan García Hortelano, Manuel Azaña y Enrique Cubero. Vayamos por partes. O por tramos:

En cuanto a los carriles de salida del barrio de Ciudad de la Habana. El tramo inicial desde Hernando de Acuña ha perdido un carril (el izquierdo) y se han cortado los dos en el tramo completo entre Juan García Hortelano y Manuel Azaña. Así que los conductores son desviados hacia la izquierda para rodear la plaza Marcos Fernández (por Amadeo Arias, Manuel Silvela y José Garrote Tebar), con tres semáforos de por medio, y un atasco garantizado, para volver a salir a Ciudad de la Habana y girar de nuevo a la izquierda para salir del barrio, eso sí, por un carril reversible habilitado en sentido contrario para después incorporarse por fin a los dos habituales de la calle camino de Manuel Jimenez Alfaro.

Arriba, dos conductores dan la vuelta para salir de la calle Juan García Hortelano. Debajo, a la izquierda, el desvío hacia Amadeo Arias desde Ciudad de la Habana. a la derecha, la señal de giro que lo indica unos metros más atrás en esta última calle. J. S.

Entre medias, desde primera hora de la mañana de este viernes, y para las próximas tres semanas, se ha cerrado el acceso (entrada y salida) a la calle Juan García Hortelano desde Ciudad de la Habana. A ella solo se puede entrar y salir ahora, y exclusivamente para los usuarios de vados, desde la otra punta de la calle, por la parte alta de Manuel Azaña. Y desde allí se han colado hoy numerosos conductores que se han visto obligados a dar media vuelta al toparse al final con las vallas que cierran la salida a Ciudad de la Habana.

Y un poco más adelante, siguiendo por Ciudad de la Habana, está cerrado también el tramo completo entre Manuel Azaña y Enrique Cubero (de ahí el carril reversible habilitado en la otra calzada para salir del barrio). La entrada a la calle Enrique Cubero se cortó, en teoría, desde Ciudad de la Habana el pasado miércoles con el anuncio de que solo se podría acceder a los vados (y salir de ellos) desde el otro extremo, por la calle Morelia. Y he aquí la sorpresa. A día de hoy el acceso a Enrique Cubero está abierto tanto desde la salida de Ciudad de la Habana como desde el carril de entrada y se han retirado las señales que prohibían aparcar en su tramo inicial. ¿Hasta cuándo? Es una incógnita. La señalización, no obstante, informa de que solo pueden acceder los usuarios de los vados. El corte, en principio, completo de la calle se anunció para las próximas cuatro semanas (a contar desde el día 15).

Por otra parte, en cuanto a los carriles de entrada a Parquesol por Ciudad de la Habana, la situación no es más sencilla. El embudo creado para dejar un solo carril antes de la intersección con José Garrote Tebar y Manuel Azaña está generando atascos monumentales en las horas puntas. Y a continuación, como novedad desde hoy, se permite continuar en línea recta por un solo carril habilitado entre José Garrote Tebar y Amadeo Arias (el izquierdo). Después se sale ya con normalidad a los dos carriles habituales hacia Hernando de Acuña. Se ha eliminado así el carril reversible habilitado en las últimas semanas en al tramo de la calzada ahora cortado en el sentido opuesto (el del lado del supermercado Froiz). Y eso ha provocado que algunos conductores, que circulaban en sentido de salida, hayan continuado en sentido contrario por el citado carril (ahora de entrada) en lugar de girar a la izquierda para rodear la plaza Marcos Fernández por el citado itinerario.

Y todo ello en una calle como Ciudad de la Habana, una de las principales arterias de Parquesol, que lleva en obras por el despliegue de la red de calor, en distintos tramos y con carriles que cambian prácticamente cada semana, desde el mes de marzo. Y así continuará, como mínimo, durante un mes. ¿Y por qué no lo cortan todo de una vez? Buena pregunta.