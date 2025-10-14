Las obras de la red de calor suprimen decenas de aparcamientos para habilitar un carril reversible en Parquesol

Las protestas por el anticipo del nuevo dibujo -léase cortes- de los carriles habilitados en torno al transitado cruce de la calle Ciudad de la ... Habana de Parquesol (la principal vía de entrada y salida del barrio por el sur) no se han hecho esperar a primera hora de la mañana de este martes. Y eso que los operarios solo estaban preparando el terreno para el corte (a mayores de lo que ya hay), previsto para este miércoles, de la calle Enrique Cubero. Pero al filo de las nueve, en plena hora punta, han picado el bordillo que prolonga la mediana y cerrado temporalmente el giro desde Ciudad de la Habana hacia Enrique Cubero, lo que ha generado protestas y giros indebidos hasta que se han retirado los obreros y las máquinas (y reabierto dicho giro). Hasta mañana a primera hora.

Los obreros que están ejecutando los trabajos de la red de calor han colocado esta tarde las señales que anuncian la prohibición de estacionar en Enrique Cubero, una calle que cuenta con más de un centenar de plazas de aparcamiento, desde las 7:00 horas de este miércoles (14 de octubre) y hasta «final de obra». Eso con motivo del cierre completo de esta vía al tráfico salvo para los usuarios de los vados, incluido el polideportivo Lalo García y los trabajadores (en la parte de arriba) del Madison Arena. A ellos, y solo a ellos, se les permitirá entrar en sentido contrario desde la calle Morelia y salir de vuelta hacia ella para acceder a los garajes comunitarios, al centro deportivo y al centro laboral.

El corte de Enrique Cubero, cuya duración está prevista inicialmente para un mes (hasta el 14 de noviembre), aislará así durante las próximas cuatro semanas en cierto modo al polideportivo (cuenta con un aparcamiento con pocas plazas) y a la Comisaría de la Policía Nacional. Los vecinos, y también los trabajadores del Madison Arena (antiguo Parquesol Plaza), podrán acceder a sus garajes en sentido contrario desde Morelia a través del carril reversible que se habilitará a costa de las plazas de aparcamiento de esta calle, habitualmente de un solo carril de circulación, mientras duren las obras de la red de calor. Y en la calle Morelia, entre Enrique Cubero y Manuel Azaña, se permitirá también circular en los dos sentidos durante los trabajos para facilitar los accesos.

Pero hay más. Las obras también obligarán también desde este miércoles a modificar el complejo diseño en torno al cruce de Ciudad de la Habana con Manuel Azaña (y José Garrote Tebar). Allí se cortarán los dos carriles de salida, del lado del supermercado DIA (antiguo Mercadona), para habilitar un carril reversible del lado contrario, lo que reducirá la circulación antes (en sentido de salida del barrio) o después (en el de entrada) de Parquesol a un solo carril en cada sentido.

Ampliar La prolongación de la mediana de Ciudad de la Habana con Enrique Cubero, una vez eliminados los bordillos por la tarde. J. S.

Y desde el viernes se cierra Juan García Hortelano

Y eso solo es el aperitivo, ya que a partir del próximo viernes (17 de octubre), y durante tres semanas, se cortará también la calle Juan García Hortelano, entre Ciudad de la Habana y Manuel Azaña, donde se habilitará un carril en cada sentido exclusivamente para los accesos a los vados. El problema es que dicho corte obligará a toda la circulación de salida del barrio por Ciudad de la Habana a dar un rodeo por Amadeo Arias, Manuel Silvela y José Garrote Tebar (y en sentido contrario en el de entrada) para volver a la primera calle, y por un solo carril, y enfilar la salida de Parquesol. Esto último viene motivado por el cierre completo del tramo de Ciudad de la Habana entre Juan García Hortelano y Enrique Cubero.

El Ayuntamiento, en el anuncio de los nuevos cortes, ya avisa de que se van a producir retenciones en torno a este punto. Están, de hecho, prácticamente garantizados. Y durante un mes.

Cambio de lado antes de Poniente

Ampliar Las obras de la red de calor cortan ahora dos carriles antes del puente de Poniente del lado de la calle Juana de Castilla. J. S.

Por otra parte, y en el marco de las obras de la red de calor, en este caso en Huerta del Rey, allí el avance de los trabajos en la avenida de Gloria Fuertes, a las puertas del puente de Poniente, ha permitido la reapertura de la calle Arzobispo José Delicado; si bien se mantienen un solo carril hacia el paso sobre el Pisuerga y se ha cortado la calle Juana de Castilla, desde la avenida, en torno al aparcamiento. La duración de dichos cortes, especialmente el que afecta al acceso al puente desde la avenida de Salamanca, se anunció inicialmente hasta finales de este mes.