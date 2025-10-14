El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los operarios pican la mediana en el giro que se cortará este miércoles de Ciudad de la Habana hacia Enrique Cubero y detalle de la señal que anuncia la prohibición de aparcar desde esa mañana. J. Sanz

Valladolid

Las obras de la red de calor suprimen decenas de aparcamientos para habilitar un carril reversible en Parquesol

El corte de la calle Enrique Cubero, anunciado para este miércoles, aislará al polideportivo Lalo García y la Comisaría durante un mes y solo se facilitará el acceso a vados

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 19:39

Comenta

Las protestas por el anticipo del nuevo dibujo -léase cortes- de los carriles habilitados en torno al transitado cruce de la calle Ciudad de la ... Habana de Parquesol (la principal vía de entrada y salida del barrio por el sur) no se han hecho esperar a primera hora de la mañana de este martes. Y eso que los operarios solo estaban preparando el terreno para el corte (a mayores de lo que ya hay), previsto para este miércoles, de la calle Enrique Cubero. Pero al filo de las nueve, en plena hora punta, han picado el bordillo que prolonga la mediana y cerrado temporalmente el giro desde Ciudad de la Habana hacia Enrique Cubero, lo que ha generado protestas y giros indebidos hasta que se han retirado los obreros y las máquinas (y reabierto dicho giro). Hasta mañana a primera hora.

