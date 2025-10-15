El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Retenciones este miércoles a primera hora de la tarde en la calle Ciudad de la Habana por las obras de la red de calor. J. Sanz

Valladolid

Los nuevos cortes de la red de calor estrangulan y colapsan la entrada a Parquesol

La reducción a un solo carril del acceso por Ciudad de la Habana y el cierre de Enrique Cubero provocan un embudo para llegar al barrio por el sur que durará un mes

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:48

Comenta

Es la crónica de un atasco anunciado. Pero había que esperar al corte, ejecutado a media mañana de este miércoles, para ver el funcionamiento del ... estrangulamiento, y es literal, del principal acceso a Parquesol por el sur con motivo de las interminables (comenzaron en 2023) obras de expansión de la red de calor. La reducción a un solo carril de la entrada al núcleo urbano del segundo barrio más poblado de la capital por la calle Ciudad de la Habana, antes de la intersección con José Garrote Tebar y Manuel Azaña, ha provocado a primera hora de la tarde un monumental atasco en el que ha llegado a colapsarse dicha vía de punta a punta hasta rozar la entrada desde Manuel Jiménez Alfaro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  2. 2 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  3. 3 Requisadas decenas de bufandas y banderines durante el España-Bulgaria en Valladolid
  4. 4

    Cierra la tienda Santiveri de Cebadería que albergó El molino de chocolate
  5. 5

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  6. 6 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  7. 7 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  8. 8

    Roban un coche de «40.000 euros» en Parquesol: «Es raro que se lleven este tipo de modelo»
  9. 9

    La tasa de basura municipal registra 2.864 reclamaciones sobre un total de 180.196 recibos
  10. 10

    Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los nuevos cortes de la red de calor estrangulan y colapsan la entrada a Parquesol

Los nuevos cortes de la red de calor estrangulan y colapsan la entrada a Parquesol