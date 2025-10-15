Los nuevos cortes de la red de calor estrangulan y colapsan la entrada a Parquesol

Es la crónica de un atasco anunciado. Pero había que esperar al corte, ejecutado a media mañana de este miércoles, para ver el funcionamiento del ... estrangulamiento, y es literal, del principal acceso a Parquesol por el sur con motivo de las interminables (comenzaron en 2023) obras de expansión de la red de calor. La reducción a un solo carril de la entrada al núcleo urbano del segundo barrio más poblado de la capital por la calle Ciudad de la Habana, antes de la intersección con José Garrote Tebar y Manuel Azaña, ha provocado a primera hora de la tarde un monumental atasco en el que ha llegado a colapsarse dicha vía de punta a punta hasta rozar la entrada desde Manuel Jiménez Alfaro.

Ya lo advertía el propio Ayuntamiento el pasado domingo, cuando comunicó la modificación de los cortes en torno al citado cruce: «Se prevén retenciones puntuales». Pero el aviso, y la ausencia de señalización antes de meterse en el atolladero desde Manuel Jiménez Alfaro, se quedó un tanto corta. Más de veinte minutos han empleado los conductores al filo de las dos de la tarde, y después ha sido peor aún, en recorrer los poco más de trescientos metros de la calle Ciudad de la Habana que separan el acceso a la Comisaría (por la parte posterior) y el cruce con José Garrote Tebar, con una fase en verde del semáforo que apenas duraba treinta segundos. Después, ya en plena hora punta, el tiempo de espera ha sido peor hasta colapsar por completo los setecientos metros del tramo completo de Ciudad de la Habana desde Manuel Jiménez Alfaro hasta la citada intersección.

El nuevo diseño de los carriles, obligados por el avance de las obras para meter las tuberías que traerán el agua caliente a edificios públicos y viviendas del barrio, en torno a este acceso se mantendrá, en principio, durante un mes y reduce la circulación de entrada al barrio a un solo carril, el derecho, antes del citado cruce de Ciudad de la Habana y cierra por completo la perpendicular calle Enrique Cubero (allí se encuentran el centro de mayores, el polideportivo Lalo García y la Comisaría de la Policía Nacional). En esta última se han suprimido medio centenar de plazas de aparcamiento, las del lado de dichas instalaciones públicas, para facilitar las entradas y salidas de los vados por la calle Morelia.

Arrriba, el embudo en el acceso a Parquesol por Ciudad de la Habana y, debajo a la izquierda, el carril reversible para salir del barrio habilitado en dicha vía. A la derecha, la señal que prohíbe aparcar en la margen de los números impares de Enrique Cubero. J. S.

Las obras, en paralelo, reducen también la circulación en sentido de salida del barrio a un único carril, habilitado en la calzada contraria, pasado el cruce con Manuel Azaña, de la calle Ciudad de la Habana. De manera que este nuevo carril reversible se solapa con el habilitado semanas atrás en el tramo anterior de la misma calle, entre Juan García Hortelano y Manuel Azaña, donde llevan semanas sucediéndose los atascos y los encontronazos entre conductores de vehículos en los cruces del entorno.

La previsión municipal, en cuanto al cronograma de las obras que ejecuta la Junta (a través de la sociedad Somacyl) en este punto, es de que la reducción a un solo carril de las entradas y salidas del barrio por esta parte de Ciudad de la Habana, así como el cierre de Enrique Cubero, se prolongue durante las próximas cuatro semanas a contar desde hoy.

La mejor alternativa para evitar atascos, tanto en las horas punta como durante el resto del día, pasa por entrar y salir del barrio, eso sí, dando un considerable rodeo, por las calles Doctor Villacián, desde la avenida de Salamanca (a 2,5 kilómetros), o Adolfo Miaja de la Muela, desde la avenida del Real Valladolid (a 3,7).

Y a partir del viernes (17 de octubre) se sumará a este lío de carriles el corte total, durante tres semanas, de la calle Juan García Hortelano desde Ciudad de la Habana, en la que también, al igual que en Enrique Cubero, se permitirá los accesos a los vados (entradas y salidas) por el extremo opuesto. Continuará...