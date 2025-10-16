Ondas y 'dientes de león' de colores protegen a los peatones en torno a un colegio de Parquesol

La calzada recién asfaltada de la calle Manuel Silvela de Parquesol se ha teñido de colores y símbolos para llamar la atención de los conductores, ... reducir la velocidad en el tramo que discurre ante el colegio Tierno Galván y mejorar así la seguridad vial para los viandantes en este entorno escolar que ha sido objeto en los últimos tres meses de obras de reurbanización destinadas a ampliar también el espacio peatonal en el perímetro del centro educativo.

La intervención, que comenzó en el mes de julio, y que se ha ido rematando con cuentagotas en el último mes, parece acercarse a su fin en lo que a la entrada principal del colegio se refiere en la calle Manuel Silvela, en el tramo comprendido entre los cruces con Juan Martín Villergas y Hernando de Acuña.

La vieja señal de 'zona escolar' aún marca la antigua limitación de la velocidad en el acceso desde Hernando de Acuña

Primero se ampliaron las aceras para reducir de tres a dos los carriles para los vehículos (salvo antes de la salida a Hernando de Acuña), después se colocó un singular mobiliario (esferas, bancos, pedruscos...) para marcar los itinerarios peatonales, luego se habilitaron parterres con este mismo fin y, la semana pasada, se instaló un paso de cebra inteligente (con sensores de presencia que iluminan las señales y la calzada cuando pasan peatones).

Pero faltaban las marcas viales de la calzada. Y su reciente pintado sobre la calzada no deja, desde luego, indiferente a conductores y peatones. Sobre la calle, en torno a los dos pasos de cebra existentes (el inteligente y el ordinario junto al carril bici), se ha desplegado toda la señalización horizontal de tráfico existente para advertir de que en el citado tramo la velocidad queda limitada a 20 kilómetros por hora, y no a 30, como aún marca la vieja señal, en la entrada desde Hernando de Acuña, que aún refleja el antiguo límite y que puede generar cierta confusión (se entiende que se cambiará en un futuro próximo el número o la señal para incorporar la nueva limitación).

Arriba, la vieja señal de 'zona escolar' que se mantiene en la entrada a Manuel Silvela desde Hernando de Acuña. Debajo, a la izquierda, la nueva marca vial, situada a continuación, con la nueva limitación a 20 kilómetros por hora. A la derecha, la señal, con las dos luces led, del paso inteligentes instalado ante el colegio Tierno Galván. J. S.

Ondas y 'dientes de león' (triángulos con el pico mirando hacia el carril utilizados habitualmente en travesías) de distintos colores en torno a cada círculo que luce el 20 (kilómetros por hora) sobre cada uno de los dos carriles (uno en cada sentido) avisan a los conductores de dicho límite y de la cercanía de uno de los dos pasos peatonales de Manuel Silvela.

La imagen es, desde luego, llamativa. Cuatro grupos de ondas (blancas, amarillas, verdes y azules), dos a cada lado, jalonadas por 'dientes de león' (blancos y amarillos) en las márgenes de cada carril, escoltan a cada uno de los cuatro '20' (blancos) que marcan el límite de velocidad antes de los dos pasos de cebra de la calle y en los dos sentidos de circulación.

De manera que los conductores que circulen en adelante por Manuel Silvela, ante el centro público, se toparán con este maremágnum de marcas viales de colorines destinadas a reforzar la seguridad vial y que se suman a uno de los dos pasos inteligentes instalados en torno al colegio Tierno Galván (el otro está en su parte posterior, en el acceso al patio y al polideportivo, en la calle Mateo Seoane Sobral) y al otro ordinario, que cuenta con señales luminosas, alimentadas por paneles solares.

La calzada, además, permanecía desde hace un mes, cuando fue asfaltado a tiempo de la vuelta al cole (el 9 de septiembre), sin marcas viales de separación de carriles y sentidos y en los propios pasos peatonales, que también acaban de ser pintadas, en su caso, del blanco tradicional.

A la espera en el Cuatro de Marzo

En cuanto al funcionamiento de la principal novedad de este proyecto, bautizado como 'caminos escolares seguros', como son los pasos inteligentes, los nuevos dispositivos cuentan con sensores de presencia que encienden, por el día, dos puntos led que advierten a los conductores, a modo de 'flashazos', de la presencia de peatones en el cruce. Y por la noche se encienden a mayores, y con el mismo fin, el interior de las propias señales y dos tiras led sobre la calzada en torno al paso de cebra.

El proyecto se ha desarrollado en otros entornos escolares en los últimos meses: el colegio Miguel Delibes de La Victoria, el San José (plaza de San Juan y peatonalización de un tramo de la calle Reyes), el Teresa de Jesús (calle Felipe II) y el Francisco de Quevedo del Cuatro de Marzo (plaza del Doctor Quemada y calles Caballero y Serrano). En este último, en el lateral del centro y ante la parroquia del barrio, están aún pendientes de pintar los pasos de peatones y, en teoría, se colocarán también pasos inteligentes.