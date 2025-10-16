El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Nuevas marcas viales para reducir la velocidad en la calle Manuel Silvela, en torno al colegio Tierno Galván de Parquesol. J. Sanz

Valladolid

Ondas y 'dientes de león' de colores protegen a los peatones en torno a un colegio de Parquesol

Las nuevas marcas viales, que se suman al paso de cebra inteligente, reducen la velocidad de 30 a 20 por hora en la calle Manuel Silvela

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:36

La calzada recién asfaltada de la calle Manuel Silvela de Parquesol se ha teñido de colores y símbolos para llamar la atención de los conductores, ... reducir la velocidad en el tramo que discurre ante el colegio Tierno Galván y mejorar así la seguridad vial para los viandantes en este entorno escolar que ha sido objeto en los últimos tres meses de obras de reurbanización destinadas a ampliar también el espacio peatonal en el perímetro del centro educativo.

