Rebajes, con los pasos de cebra aún sin pintar, en la calle Caballero, entre la entrada al patio del colegio y el frontal de la parroquia del Cuatro de Marzo.

Rebajes, con los pasos de cebra aún sin pintar, en la calle Caballero, entre la entrada al patio del colegio y el frontal de la parroquia del Cuatro de Marzo. J. Sanz

Valladolid

El Cuatro de Marzo recupera 85 aparcamientos y estrena reurbanización sin pasos de cebra en un entorno escolar

Las obras concluyen sin dibujar los pasos de peatones para facilitar la movilidad entre el colegio y la iglesia y sin renovar un tramo de 27 metros lineales de acera de brea

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:46

«La verdad es que ha quedado muy bonita y está mucho mejor que antes», coinciden en señalar los religiosos y vecinos en alusión a ... las recién concluidas obras de reurbanización y reordenación de los espacios destinados a peatones y vehículos situados en torno a la parroquia y el colegio del Cuatro de Marzo. Allí, en la plazoleta que linda con el parque de la plaza del Doctor Quemada, al igual que en la calle Caballero, el barrio acaba de recuperar las más ochenta plazas de estacionamiento perdidas durante los últimos cinco meses de obras. Y no solo eso. Las aceras se han ensanchado y la antigua brea ha sido sustituida por un firme adoquinado más transitable, que incluye paseos y rebajes de pavimento táctil incorporado para guiar a personas con discapacidad visual.

