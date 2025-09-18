El Cuatro de Marzo recupera 85 aparcamientos y estrena reurbanización sin pasos de cebra en un entorno escolar

«La verdad es que ha quedado muy bonita y está mucho mejor que antes», coinciden en señalar los religiosos y vecinos en alusión a ... las recién concluidas obras de reurbanización y reordenación de los espacios destinados a peatones y vehículos situados en torno a la parroquia y el colegio del Cuatro de Marzo. Allí, en la plazoleta que linda con el parque de la plaza del Doctor Quemada, al igual que en la calle Caballero, el barrio acaba de recuperar las más ochenta plazas de estacionamiento perdidas durante los últimos cinco meses de obras. Y no solo eso. Las aceras se han ensanchado y la antigua brea ha sido sustituida por un firme adoquinado más transitable, que incluye paseos y rebajes de pavimento táctil incorporado para guiar a personas con discapacidad visual.

El espacio que recorre tres de los cuatro costados de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, todos salvo que da a la parte posterior, así como el perímetro del aulario y el patio del colegio Francisco de Quevedo (el centro tiene otro edificio en la calle Granados), han sido remodelados por completo en los últimos meses para dar continuidad a una intervención anterior, que solo alcanzó a la calle Serrano, y adoquinar y ensanchar sus aceras ante el templo y en los dos tramos de la calle Caballero. En ellos las aceras oscilan entre los dos y los tres metros, con tramos más anchos a las puertas de los centros escolar y religioso, e incorporan nuevos parterres pendientes de la plantación del arbolado. Del lado que mira a los jardines que dan a la avenida del Medina del Campo, además, se ha eliminado la antigua y estrecha acera de brea para ampliar precisamente el parterre, y la zona verde, y evitar de paso los temidos daños de las raíces de los árboles en el adoquinado.

Tres calles del barrio y un lateral del paseo que lo separa del río mantienen aún aceras de brea a la espera de su renovación

Pero no todo son parabienes. El perímetro del templo mantiene aún dos tramos completos de acera de 27 metros lineales (108 metros cuadrados en total) de brea en la parte posterior que mira a la calle Vives. Y llaman la atención si se tiene en cuenta que el resto, incluidos los bordes del mismo tramo de acera, sí han sido adoquinados y renovados los rebajes hacia los cruces con las calles Caballero y Serrano. Este aparente descuido obedece a que la calle Vives, que une los paseos de Zorrilla y de Don Juan de Austria, mantiene aún sus aceras de brea, al igual que otras tres calles del barrio, las últimas (Vicente Goicoechea, Félix Antonio y Sarasate), pendiente de nuevos proyectos que completen la reurbanización integral llevaba a cabo a lo largo de los últimos años en el Cuatro de Marzo. En su borde, del lado del río, también falta por adoquinar el tramo peatonal del paseo de Don Juan de Austria del lado de las viviendas (el que mira al río sí luce adoquines).

Eso por un lado. La intervención, que comenzó el 4 de abril y que concluyó a tiempo para la vuelta al cole del pasado 9 de septiembre (con apenas unos días con respecto a la previsión de finalizarla el 31 de agosto), no ha incluido por el momento el pintado de pasos de peatones en todo el renovado itinerario peatonal, con rebajes habilitados para ello, que une la puerta del patio del colegio con el frontal de la iglesia y el cruce del giro de la calle Caballero; al igual que en la salida del templo hacia la avenida de Medina del Campo. Y no es una cuestión menor si se tiene en cuenta que esta obra buscaba, entre sus objetivos principales, la pacificación del espacio peatonal en torno a un centro escolar y la mejora de la movilidad para los viandantes. Eso y que el pasillo peatonal que parte de la parroquia apunta directamente, con rebajes para ello, hacia el otro lado del Cuatro de Marzo, el situado en la obra margen de la avenida de Medina del Campo, donde el año pasado se renovaron las escalinatas y se habilitó una rampa accesible. Los pasos más cercanos en la propia avenida se encuentra a 75 metros de distancia hacia el puente de Arturo Eyries o el Paseo de Zorrilla.

Ampliar Reordenación de las plazas de aparcamiento, incluida una reservada para motos, en la plaza del Doctor Quemada, ante la parroquia del Cuatro de Marzo. J. Sanz

Los rebajes en las aceras, que invitan a pensar en que tarde o temprano se dibujarán los pasos de cebra, están renovados en todos los cruces en torno al templo y el centro educativo. Pero los peatones, escolares incluidos, tendrán que esperar para tener prioridad de paso. Sobre la calzada del nuevo asfalto, donde aún se muestran las marcas del reciente pintado de las nuevas plazas de aparcamiento, sí se intuye la voluntad municipal de dibujar los pasos a corto plazo, aunque llegarán, en cualquier caso, con días de retraso respecto al regreso a las aulas el pasado día 9. A los pies de los rebajes en torno al templo (no en el cruce por la avenida de Medina del Campo), por ahora, hay marcas de pintura blanca con la leyenda 'no pintar' junto a otras en las que pone 'PP'. Estas últimas se deduce que aluden a que allí se pintarán pasos (P) de peatones (P).

La remodelación de esta parte del veterano barrio del Cuatro de Marzo, que este año cumple 65 años, desde su inauguración en un lejano 10 de octubre de 1959, sí ha supuesto una notable mejora en cuanto a la reordenación de las plazas de aparcamiento perdidas durante las obras. Nada menos que 85 se han habilitado ahora en las remozadas plaza del Doctor Quemada y calle Caballero. 77 de ellas se han mantenido para estacionamiento disausorio (líneas verdiblancas), 2 se reservan a personas con discapacidad y 6 son para motos.

Ampliar Tramo de la calle Caballero que discurre ante la entrada principal al colegio Francisco De Quevedo. J. S.

El barrio respira así después de recuperar por fin las 140 plazas que llegó a perder en abril al coincidir dos obras simultáneas en las calles Joaquín Rodrigo y Vicente Goicoechea (60) y en el citado entorno de la iglesia y el colegio (80). Las primeras 60 se recuperaron antes de junio. Y las restantes acaban de recuperarse ahora. Las plazas de aparcamiento regulado, al contrario que los pasos de cebra, sí se pintaron a tiempo para la vuelta al cole. Las otras tendrán que esperar.

La conclusión de los trabajos, en cualquier caso, vuelve a dejar operativas las 892 plazas de aparcamiento de la ORA (zonas azul, verdiblancas y de residentes) del Cuatro de Marzo al completo. El Ayuntamiento, eso sí, optó finalmente por mantener el entorno de la parroquia para el estacionamiento disuasorio después de anunciar que barajaba cambiarlas a zona azul con el fin «de evitar aparcamientos de larga duración y liberar plazas para residentes». No ha sido así.

Alejar los coches de los escolares

Las obras, a la espera del pintado de los citados pasos peatonales (los 'PP') y de la plantación del nuevo arbolado en los alcorques -esto se hace habitualmente en otoño-, han permitido reorganizar el cierto desorden existente con anterioridad en la plazoleta de la entrada principal de la iglesia y alejar los coches de las dos entradas del colegio (la lateral del patio y la principal). Allí, en la isleta central frente al templo, se han habilitado ahora dos espacios enfrentados para vehículos separados por un corredor destinado a ser peatonal. Y ante el centro educativo se han abiertos amplios espacios adoquinados, de hasta cuatro metros, sin las anteriores plazas ante sus puertas.

A las puertas de la parroquia de San Mateo y Santo Domingo de Guzmán, en la que se anunciaron antes del verano la realización de obras de rehabilitación, se ha dejado un espacio reservado para servicios religiososos. «Hasta ahora también podíamos aparcar puntualmente nosotros para los oficios, pero de momento va a estar reservado para que puedan parar los coches fúnebres», apuntan los religiosos.

La plazoleta, por último, incorpora en sus laterales dos pequeños espacios con tres plazas cada uno para motocicletas y, en el lateral que mira al Paseo de Zorrilla, dos plazas para personas con discapacidad. A ella se accede por la calle Serrano y se sale por Caballero.

Los vecinos esperan ahora que nuevos proyectos eliminen las aceras de brea que aún conservan tres de sus calles y el lateral del paseo que bordea esta parte del Cuatro de Marzo.