De gasolinera en la Circular a plaza reservada para coches eléctricos compartidos

El Ayuntamiento de Valladolid, en colaboración con la empresa de movilidad sostenible Ekiwi Movilidad, ha presentado este miércoles la puesta en marcha de cinco nuevas plazas de estacionamiento reservadas en exclusiva para vehículos de 'carsharing' 100% eléctrico. Esta iniciativa supone «un paso decisivo para integrar este servicio de movilidad compartida en la ciudad y fomentar el uso combinado del transporte público, la bicicleta y el coche eléctrico compartido», según apuntan fuentes movilidades.

Las nuevas plazas, que estarán debidamente señalizadas con la señal V-26 regulada por la Dirección General de Tráfico (DGT), se ubicarán en cinco puntos estratégicos de intercambio modal: la estación de tren, la Feria de Muestras, la plaza Circular, el barrio de Parquesol (en la calle Amadeo Arias) y La Rondilla (calle Cerrada). Estas localizaciones han sido elegidas por su proximidad a nodos de transporte de Valladolid como estaciones de autobús, paradas de taxi, préstamo de bicicletas y aparcamientos, facilitando así los desplazamientos intermodales a la ciudadanía.

Ekiwi Movilidad ha celebrado especialmente esta medida, ya que mejorará significativamente la implantación del servicio en los barrios de Parquesol y La Rondilla, donde históricamente los usuarios han encontrado dificultades para aparcar. La disponibilidad de plazas garantizadas agilizará el acceso al servicio, aumentará su comodidad y fomentará un mayor uso de los vehículos eléctricos compartidos.

Se estima que cada coche compartido elimina de media 15 coches de las calles, lo que supone una mejora en cuanto a espacio público liberado y representa la única solución viable en barrios con escasez de aparcamiento como Rondilla o Parquesol.

