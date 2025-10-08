El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los operarios instalan la nueva señalización y colocan las tiras led en la calzada de la calle Manuel Silvela ante el colegio Tierno Galván. J. Sanz

Valladolid

Flashazos, tiras led y sensores de presencia protegerán a los peatones ante un colegio de Parquesol

Los operarios instalan el primero de los dos pasos inteligentes para mejorar la seguridad vial en torno al Tierno Galván y los colocarán después en la plaza también reurbanizada del Cuatro de Marzo

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:45

Comenta

Destellos parpadeantes, paneles luminosos, sensores de presencia y tiras de luces led en la calzada. Todo este batiburrillo de tecnología conforma los nuevos pasos inteligentes ... destinados a proteger a los peatones en el entorno escolar de la calle Manuel Silvela de Parquesol. Allí están instalando los operarios el primero de los dos 'cruces' de cebra destinados a completar, a falta de algunas intervenciones secundaria en los cruces que rodean el Tierno Galván, las obras de reurbanización para mejorar la seguridad vial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media
  2. 2 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  3. 3 Multado un joven por tirar al suelo cáscaras de pipas y cacahuetes junto a la Antigua
  4. 4 Euromillones se da un paseo por un barrio de Valladolid
  5. 5 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  6. 6 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  7. 7 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  8. 8 Renault planea despedir a 3.000 trabajadores en varias áreas para reducir costes fijos
  9. 9 Simón Pérez y Silvia Charro, expertos en hipotecas y ahora hundidos por un vídeo viral
  10. 10

    Una empresa de transportes suma treinta robos de gasoil y 30.000 euros en pérdidas en cinco años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Flashazos, tiras led y sensores de presencia protegerán a los peatones ante un colegio de Parquesol

Flashazos, tiras led y sensores de presencia protegerán a los peatones ante un colegio de Parquesol