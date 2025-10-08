El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un hombre utiliza uno de los nuevos bancos en el entorno del Tierno Galván. Carlos Espeso

Valladolid

Un bosque urbano sin pasos de cebra remata el entorno del Tierno Galván un mes después del inicio del curso

La urbanización junto al colegio concluye a falta de pintar las marcas viales y adoquinar las plazas de aparcamiento junto al parque del Sol

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:46

Comenta

Sobre las aceras se ubican varios elementos de forma dispersa. Un singular mobiliario urbano con forma de roca y otras semiesferas cuyo fin último es ... el de sentarse, pero que también sirve para que jueguen los más pequeños. Están ubicados en el entorno del Tierno Galván, en Parquesol, y forman parte de las actuaciones para mejorar la seguridad en los entornos escolares de Valladolid. Es un bosque urbano que ya se ha rematado en la calle Manuel Silvela, un mes después de que empezara el curso escolar, y donde todavía falta por hacer una de las partes esenciales que regulan la circulación y la seguridad en las entradas y salidas de los colegios, los pasos de cebra.

