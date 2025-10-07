El Ayuntamiento colocará dispositivos GPS en mobiliario urbano y animales para evitar sus robos

Novedosa, sorprendente y singular, así podría calificarse la solución que pondrá en marcha «de forma inmediata» el Ayuntamiento de Valladolid para poner freno a los ... robos de mobiliario urbano en zonas verdes de la ciudad y para atajar el hurto de determinadas especies de animales (principalmente crías de cisne en el Campo Grande) que detectan cada año desde el Servicio de Parques y Jardines del Consistorio.

Se trata de la colocación de discretos dispositivos GPS que permitan el seguimiento de la posición, tanto de bancos y papeleras como de las crías de ave, con el fin de poder rastrear la localización de los mismos con el fin de evitar sus robos. Esta medida viene motivada por el robo de cinco de los 20 bancos de madera instalados en el nuevo parque 'El Tomillo', un pulmón verde de más de nueve hectáreas que se inauguró en abril tras una inversión cercana al medio millón de euros de Fondos Europeos y que ha dado una nueva vida a un espacio que se utilizaba como escombrera y que es desde hace unos meses un refugio natural de gran biodiversidad ubicado en los Santos- Pilarica.

«El último paso fue la instalación de los bancos para evitar su robo, pero lamentablemente se los llevaron casi desde el principio y han sido continuos desde entonces», comentan desde el Consistorio. Un paseo por esa zona basta para comprobar cómo los amigos de lo ajeno han dejado solo la estructura metálica anclada al suelo (la zona de los reposa brazos) dejando inservible el banco destinado al descanso de los viandantes. Esos robos, que han tenido que hacerse desatornilladora en mano, «supone un coste -solo en el caso de este parque- de 1.375 euros».

Crías de cisne en el Campo Grande y bancos antes y después de los robos en el parque 'El Tomillo'. El Norte

Porque no solo se trata del valor de los listones de madera de estos bancos (32 euros por unidad, cada banco cuenta con seis en total), que están especialmente tratados para repeler el agua y soportar los cambios de temperatura en exterior, también hay que sumarle los costes del porte de la empresa -con almacén en Barcelona- y la posterior instalación por parte de los operarios municipales.

«Es una medida piloto que nos permitirá ver qué resultados da y, si tiene éxito, la extenderemos al resto de parques de Valladolid para evitar estos actos, porque en el caso del parque el Tomillo se han llevado plantas e incluso árboles que, por tamaño, requerían la colaboración de varias personas. Apelamos al civismo de los vecinos», recuerdan desde el Ayuntamiento.

Aprovechan lo ocurrido además para informar de «un aumento de la vigilancia de esta zona y la denuncia de los hechos ante la Policía Nacional» para evitar que se repitan actos vandálicos como los que han dejado sin parte de los asientos a vecinos y paseantes.

GPS en crías de cisne

En los últimos tres años, el personal de Parques y Jardines que trabaja en el Campo Grande de Valladolid ha notificado la desaparición de más de una docena de crías de cisne que han desaparecido del pulmón verde entre los meses de mayo y julio (cuando apenas superan un mes de vida). Todo apunta que se trata de particulares que tratan de sacar beneficio con el robo de estas aves, que son precisamente, uno de los principales atractivos del parque. En el mercado, las crías pueden rondar los 300 euros, por lo que el Ayuntamiento va a dar un paso más en su protección. «También vamos a colocar en las aves un GPS para evitar así que se los lleven y que puedan permanecer donde deben. Así se lo pensarán más cuando decidan llevarse a casa algo que no es suyo, porque tendremos la ubicación y será fácil que los agentes se presenten en el lugar que le indique el dispositivo», añaden fuentes municipales.

Por el momento, no ha trascendido el valor de la inversión de esta novedosa iniciativa, pero la prueba piloto que dará comienzo en breves, «no supone mucho coste inicial, servirá para ver si es efectivo, si es rentable y después proceder a una compra de mayores cantidades para extender la vigilancia con esta tecnología a otros puntos de Valladolid».