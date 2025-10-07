El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Estado en el que quedaron los bancos al poco de ser instalados en el parque 'El Tomillo', en Los Santos-Pilarica. S. F.

Valladolid

El Ayuntamiento colocará dispositivos GPS en mobiliario urbano y animales para evitar sus robos

El hurto de bancos en el parque 'El Tomillo' al poco de ser instalados han dado lugar a esta medida que, si demuestra su eficacia, se extenderá a otros espacios

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 06:45

Comenta

Novedosa, sorprendente y singular, así podría calificarse la solución que pondrá en marcha «de forma inmediata» el Ayuntamiento de Valladolid para poner freno a los ... robos de mobiliario urbano en zonas verdes de la ciudad y para atajar el hurto de determinadas especies de animales (principalmente crías de cisne en el Campo Grande) que detectan cada año desde el Servicio de Parques y Jardines del Consistorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

