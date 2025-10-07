Valladolid acogerá este domingo la tradicional caminata solidaria a favor del Banco de Alimentos Las inscripciones, que tienen un precio de seis euros, pueden realizarse hasta este sábado en la planta de Deportes de El Corte Inglés

La octava edición de la caminata popular a favor de la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid ya está aquí. La iniciativa solidaria partirá este domingo a las 10:30 horas desde la playa de Las Moreras, donde también finalizará. El recorrido, de carácter circular y con una distancia aproximada de seis kilómetros, discurrirá por el parque Ribera de Castilla, junto al río Pisuerga, hasta el pPuente del Cabildo y regreso al punto de partida.

Se trata de una actividad solidaria, lúdica y no competitiva, cuya participación está abierta a personas de todas las edades, familias, colegios y entidades que deseen colaborar con la labor que realiza la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid.

La inscripción tiene un coste de 6 euros, y la recaudación se destinará de manera íntegra a la compra de alimentos básicos para personas en situación de necesidad atendidas por la Fundación. «Necesitamos que se apunte el mayor número de gente a la caminata, será un bonito recorrido; otros años íbamos a las Contiendas y este año hemos optado por este nuevo trazado para inteferir lo menos posible en el tráfico», ha afirmado el vicepresidente de la Fundación Banco de Alimentos, Tomás Pérez, quien ha destacado que «es un día para estar en familia y pasarlo bien».

En este momento, la entidad atiende en toda la provincia de Valladolid a «unas 12.000 personas que se surten del Banco». «Estuvimos peor durante la pandemia, pero en ese momento la solidaridad se desbordó y lo afrontamos muy bien», ha añadido.

Tanto las inscripciones como la recogida de dorsales pueden realizarse presencialmente en El Corte Inglés (planta de Deportes) hasta el sábado 11 de octubre. A todos los inscritos se les entregará una camiseta conmemorativa, hasta agotar existencias. Además, quienes no puedan participar presencialmente podrán colaborar mediante el Dorsal 0, realizando una aportación solidaria con el mismo fin.