Infografía del futuro emplazamiento de la arquería del convento de La Merced en la plaza de San Juan. Cuadrante

Valladolid

El rescate del claustro del desaparecido convento de La Merced arranca con vistas a su regreso a San Juan en 2026

El Ayuntamiento firma el inicio de las obras para recuperar los arcos perdidos del siglo XVII de una finca en ruinas al borde de Simancas

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 14:46

Comenta

Todo comenzó de forma casual en 2016, cuando se localizaron y dataron los restos de un claustro que la historia, y el urbanismo salvaje, borró ... de la faz de la capital a lo largo del siglo XX hasta no dejar más vestigio de su existencia que el nombre una calle, la de La Merced, que recuerda que allí estuvo erigido un convento bajo dicha advocación (la de Nuestra Señora de La Merced), construido entre 1621 y 1629, cuyos restos se perdieron hasta que los arcos de uno de sus claustros se encontraron insertados, a modo de porche, en una casona abandonada de una finca agrícola situada en el límite exacto entre la capital y Simancas. Comenzaba entonces un largo peregrinaje administrativo para poner en marcha una completa operación de rescate para recuperar, y rescatar del olvido, este vestigio centenario que ahora, por fin, está a punto de ver la luz.

