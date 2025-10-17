El Ayuntamiento «estudiará» cambiar la señalización en una calle de Huerta del Rey tras las «quejas» vecinales

El Ayuntamiento de Valladolid «estudiará» un cambio en la señalización de la calle Antonio Royo Villanova, en el barrio de Huerta del Rey, tras las « ... quejas» vecinales recibidas. Así lo ha confirmado el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, que también ha asegurado que se va a «dar respuesta en cuanto a lo que es la salida del aparcamiento».

Una decisión, ha apuntado, que ya estaba sobre la mesa del equipo de gobierno municipal pese a que este mismo jueves, el Grupo Municipal Socialista había emitido un comunicado en el que exigía al Consistorio vallisoletano «un cambio de señalización» en la citada vía, ubicada entre Joaquín Velasco Martín y Arzobispo José Delicado Baeza y cuyas obras de reurbanización han finalizado recientemente, «para que no genere perjuicios en el vecindario».

En el escrito, el PSOE ha considerado que «no tiene ningún sentido que la señalización del acceso y salida de los tres fondos de saco se haya realizado de esta manera; la calle tiene tres fondos de saco con acceso a vados y a aparcamientos en la vía pública, que se han señalizado al contrario de lo estaba previsto en el plano del proyecto de obra y al contrario de lo que marca el sentido común», ha criticado el PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid.

Esta circunstancia está provocando, según el PSOE, que los vehículos «tengan que hacer demasiadas maniobras para acceder a sus vados». «Además, está previsto señalizar en cada tramo de calle de fondo de saco una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida al final del mismo, lo cual no tiene ningún sentido», han subrayado los socialistas, al tiempo que han precisado que, bajo su punto de vista, lo «lógico y razonable es hacerlo al inicio de la calle, junto al paso de peatones y con la nueva rampa de acceso a la acera». «No tiene ningún sentido que las personas con movilidad reducida tengan que desplazarse tanto tramo y además en peores condiciones», han añadido.

Mejora en los giros

Al respecto, el concejal de Tráfico y Movilidad ha rechazado una «deficiencia» en la señalización, puesto que «desde el punto de vista técnico es correcta». «Lo que se pretende con la señalización es que quien accede al aparcamiento no sea expulsado y pueda volver si queda alguna de las plazas libres. Por lo tanto, la señalización desde el punto de vista técnico es correcta», ha aseverado Gutiérrez Alberca.

No obstante, el edil ha incidido en que «vamos a intentar satisfacer esa demanda ciudadana que afecta a lo que es la salida de un aparcamiento para que los ángulos de giro sean mejores, eliminando alguna de las plazas».