Construcción de viviendas en El Peral, en Valladolid. C. Espeso

Una parcela en El Peral acogerá 75 viviendas protegidas

La cooperativa Terrazas de Ariza abonará 3,63 millones por este terreno municipal, tras quedar desierto el concurso en julio

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:47

El Ayuntamiento de Valladolid aprobó hoy en la Junta de Gobierno Local la adjudicación directa de una parcela municipal de uso residencial en el sector de El Peral a la cooperativa Terrazas de Ariza, por un importe de 3,63 millones de euros. En concreto, está previsto levantar hasta 75 viviendas protegidas en esta zona de la ciudad.

Según informa hoy el Consistorio en un comunicado, la parcela, de titularidad municipal y perteneciente al Patrimonio Municipal del Suelo, se destinará a uso residencial protegido (R1), lo que permitirá construir hasta 75 viviendas en un entorno «tranquilo y en crecimiento».

Asimismo, el terreno cuenta con una superficie de 9.832 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 8.055 metros cuadrados construibles, repartidos entre viviendas unifamiliares adosadas y edificación aislada, con el fin de fomentar «la diversidad de tipologías residenciales en la zona».

El proceso de licitación pública iniciado el pasado mes de julio había quedado desierto, pero según el Ayuntamiento el «interés» mostrado por la cooperativa ha permitido reactivar la inversión y garantizar el aprovechamiento responsable del suelo público. La enajenación se ha realizado conforme a la normativa vigente, asegurando la transparencia y la eficiencia en la gestión del patrimonio municipal.

Finalmente, el Ayuntamiento de Valladolid remarcó que esta decisión busca poner en valor los suelos municipales y promover vivienda «asequible», con el objetivo de responder a la demanda ciudadana y favorecer la cohesión urbana.

