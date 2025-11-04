La demolición interior del hotel Felipe IV para su rehabilitación crea un angosto túnel para peatones en Gamazo

En fila india y cediendo el paso. Así deben pasar los peatones que caminan por la acera de los números pares de Gamazo cuando llegan ... al andamiaje que desde hace semanas cubre la fachada del veterano hotel Felipe IV y que a pie de calle genera un angosto túnel de apenas un metro de ancho por el que los viandantes, especialmente aquellos con movilidad reducida, se ven obligados a parar si vienen otros en sentido opuesto.

Y las obras van para largo si se tiene en cuenta que la remodelación, a cargo de la cadena Barceló, su titular desde finales de 2023, va mucho más allá de un mero lavado de cara. Tanto es así que el veterano inmueble, inaugurado en 1958, muestra ahora su esqueleto después de ser sometido a un vaciado para remodelar por completo el interior con el fin de ampliar su número de habitaciones, reformar su vestíbulo, el restaurante y sus salones e incorporar una piscina a su patio y un gimnasio.

Ampliar Estado actual del vestíbulo del hotel Felipe IV. J. S.

Ampliar Los operarios trabajan en la rehabilitación de las plantas de las habitaciones del hotel. J. S.

Los trabajos de rehabilitación integral del edificio de ocho plantas, cuya fachada principal da al número 16 de Gamazo y que cuenta con otra cara a la calle Colmenares (por allí se accede al garaje) -ambas están cubiertas de andamios-, han coincidido en el tiempo con las obras de renovación de las redes subterráneas de saneamiento y abastecimiento, que afrontan la recta final de cara a la reapertura completa de la calle en dos semanas, si bien en el caso del hotel aún quedan meses de trabajos por delante.

El vestíbulo del establecimiento hotelero ha sido demolido, al igual que cada una de sus plantas, para reestructurar después el inmueble y sumar en torno a siete habitaciones a las 131 con las que contaba hasta su cierre, por el inicio de la reforma, a comienzos de año. Barceló, que recibió la licencia municipal el 17 de diciembre del año pasado, fijó entonces en 2026 la inauguración de su primer hotel en Valladolid, si bien de momento su web oficial no recoge siquiera su existencia y en las páginas de reservas también figura como cerrado a reservas.

El estrecho pasadizo para los peatones ante la fachada del hotel Felipe IV. J. S.

De manera que todo apunta a que las obras van para largo y, por extensión, también el túnel peatonal que genera el mecano de andamios bajo su ahora desnuda entrada principal. Allí los carteles advierten a los viandantes del estrechamiento con señales con una flechita que indican: '¡Atención peatón! Puede continuar el paso por el pasadizo'. Y tanto que lo es. La acera, a partir de la señal, va disminuyendo en anchura hasta rondar el metro. De ahí que los viandantes, y más aquellos que se desplazan en silla de ruedas, deben cederse el paso unos a otros para evitar cruzarse en medio del, en efecto, pasadizo. O túnel.

El problema, hasta que se reabra la calle Gamazo por completo, algo prevista para los próximos días, con el 14 de noviembre como fecha límite, los peatones no pueden, o no deben, atravesar la calzada en obras y cercada por las vallas para facilitar las obras en la misma. En ella trabajan ahora los operarios con maquinaria pesada para fresar la calzada y permitir su posterior asfaltado antes de que pueda recuperar la normalidad. Para entonces los peatones podrán, al menos, cruzar al otro lado, aunque es cierto que en torno al hotel nunca ha habido un paso de cebra habilitado para ello. Quizás durante las obras de remodelación pueda pintarse uno provisional para ello.

Barceló apuntó a un año, al menos, para llevar a cabo la remodelación del hotel Felipe IV, cuya gestión asumió en diciembre de 2023, y dejó de coger reservar a partir dle 31 de diciembre del año pasado, justo después de recibir la licencia para reformar por completo un edificio construido en los años cincuenta del siglo pasado y que cuenta con 8.224 metros cuadrados de superficie útil entre el sótano, la planta de calle y sus ocho pisos. La intención de la cadena es mantener su categoría de cuatro estrellas cuando reabra sus puertas a lo largo del año que viene.