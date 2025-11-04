El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los operarios trabajan en el vaciado del interior del antiguo hotel Felipe IV de la calle Gamazo. Arriba, en detalle, el 'túnel' para peatones ante su fachada. J. Sanz

Valladolid

La demolición interior del hotel Felipe IV para su rehabilitación crea un angosto túnel para peatones en Gamazo

El andamiaje de su fachada para proceder al vaciado del edificio, ahora propiedad de Barceló, reduce el paso a apenas un metro de ancho

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 06:45

En fila india y cediendo el paso. Así deben pasar los peatones que caminan por la acera de los números pares de Gamazo cuando llegan ... al andamiaje que desde hace semanas cubre la fachada del veterano hotel Felipe IV y que a pie de calle genera un angosto túnel de apenas un metro de ancho por el que los viandantes, especialmente aquellos con movilidad reducida, se ven obligados a parar si vienen otros en sentido opuesto.

