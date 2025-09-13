D'Alma y La Familia Camarón abren la noche más flamenca en la Plaza Mayor

«Huele a sardinas, tío», dicen desde el escenario los integrantes de D'Alma y por fin alguien se atreve a verbalizar una verdad que ... desde hace días recorre las primeras filas de los conciertos en la Plaza Mayor. Es verdad, huele a sardinas, sobre todo en torno a las 21:00 horas, gracias al ambientillo que crean las casetas y los establecimientos hosteleros ubicados cerca del escenario. A esa hora, a las nueve de la noche, D'Alma está a punto de interpretar una versión elegante y sofisticada, de '¿Y cómo es él?', de José Luis Perales, que suena en la voz profunda y envolvente de José Luis Jiménez 'El Chino'.

Es una de las canciones que suenan en esta noche de flamenco que D'Alma fusiona (con arte y unos arreglos estupendos) con la salsa, el pop y hasta el funki. Durante más de una hora suenan canciones como 'Corazón partío' (de Alejandro Sanz), 'Si a veces hablo de ti' (de José Luis Rodríguez 'El Puma'), 'Alegría de vivir' (de Ray Heredia) o 'Me quedo contigo' (de Los Chunguitos), que aquí adopta un ritmo lento, para darle profundidad a la letra. La vertiente más pura del flamenco llega cuando Jaime Barrul interpreta una versión de 'Cuando la lluvia cesa', de Vicente de Castro 'Parrita'. La banda está compuesta por un buen puñado de grandes músicos que le ponen talento y fiesta al inicio de una noche que, por su parte, termina con Ketama, uno de los grandes exponentes de la fusión musical.

Y justo después, en el escenario, la Familia Camarón. Los hijos mayores del cantaor (Luis, Gema y Rocío Monje) recuerdan la figura de su padre con un concierto en el que recorren algunas de las canciones más famosas de Camarón de la Isla. «Nosotros no cantamos como él, sino que le hacemos un homenaje a través de sus temas».

La Familia Camarón recordó la figura del cantaor en la Plaza Mayor. Rodrigo Jiménez

El primero que suena es 'Nana del caballo gigante', para continuar con 'Príncipe gitano', la canción que el grupo Cómplices dedicó en 1993 a Camarón. «Es la primera vez que venimos a actuar a Valladolid», dicen antes de presentar 'Ay, José, yo te canto Camarón', de Raimundo Amador. Diego Amador sale después al escenario para interpretar 'La leyenda del tiempo', un popurrí que termina con 'Como el agua' y unos cantes de Levante. También cuentan con la colaboración de los vallisoletanos hermanos Barrul, antes de rematar la faena con 'Volando voy'.