El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El grupo vallisoletano D'Alma, durante un momento del concierto.

Ver 16 fotos
El grupo vallisoletano D'Alma, durante un momento del concierto. Rodrigo Jiménez

Valladolid

D'Alma y La Familia Camarón abren la noche más flamenca en la Plaza Mayor

La banda vallisoletana y los herederos del cantaor ofrecen sus recitales en el escenario más importante de las fiestas

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:51

«Huele a sardinas, tío», dicen desde el escenario los integrantes de D'Alma y por fin alguien se atreve a verbalizar una verdad que ... desde hace días recorre las primeras filas de los conciertos en la Plaza Mayor. Es verdad, huele a sardinas, sobre todo en torno a las 21:00 horas, gracias al ambientillo que crean las casetas y los establecimientos hosteleros ubicados cerca del escenario. A esa hora, a las nueve de la noche, D'Alma está a punto de interpretar una versión elegante y sofisticada, de '¿Y cómo es él?', de José Luis Perales, que suena en la voz profunda y envolvente de José Luis Jiménez 'El Chino'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  2. 2

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  3. 3 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre
  4. 4 Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro
  5. 5

    María Becerra deja afónica a la Plaza Mayor en un concierto fugaz y con parón
  6. 6

    Listado completo con las rutas de Buscyl gratis desde el lunes 15 de septiembre
  7. 7 Hace un giro prohibido con el coche y les pillan con un rolex, piedras preciosas y objetos robados
  8. 8 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
  9. 9

    La esposa del alcalde de Villacastín niega haber sido agredida por su marido
  10. 10 La influencer Marian Izaguirre, hospitalizada en estado crítico tras varios días desaparecida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla D'Alma y La Familia Camarón abren la noche más flamenca en la Plaza Mayor