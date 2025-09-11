Gon Abril llena de estribillos pegadizos las fiestas de Valladolid

Víctor Vela Valladolid Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:38 Comenta Compartir

Vuelve Gon Abril al escenario grande de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo y aunque una de sus canciones se titula 'Da igual', en realidad sí que importa cómo se presenta el artista ante un público que comienza a llenar la Plaza Mayor. El artista vallisoletano ofrece una propuesta que ahonda en una veta rockera que Gon Abril ha explorado durante el último año y medio, con un sonido más enérgico y una puesta en escena mucho más rotunda (y la de entonces ya estaba muy currada) de la que en 2023 presentó en este mismo escenario. Aquel 3 de septiembre de hace dos años no fue un día sencillo. Llovió. Mucho. Un chaparrón enorme que descargó sobre Valladolid mientras actuaba Gon Abril, que cedió luego el testigo a Lalalove you. Este miércoles, con James Blunt esperando su turno entre bambalinas, el cantante vallisoletano ha podido presentar su propuesta musical, sus canciones, sin necesidad de paraguas. Y el resultado es muy muy atractivo.

Curtido en el circuito de salas (con conciertos en Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia) y, como él mismo explica, con orígenes en esos conciertos de versiones que ofrecía en las terrazas hosteleras, Gon Abril ha armado un repertorio con temas de estribillos potentes y unas letras que, en muchos casos, hablan de la necesidad de cuidar y cuidarse. «Soy médico, pero hay muchas formas de salvar vidas, y la familia, los amigos, pueden ayudarnos a salir de los pozos sin fondo», dice Gon antes de cantar 'Salvavidas', uno de los temas de esta noche que tiene canciones que hablan de celos ('Tóxico') o de «la ilusión de esos primeros momentos en los que empiezas una relación» ('Quiero verte')

«Soy un tipo de Valladolid, nacido, crecido y que ha estudiado y trabaja en Valladolid, así que os podéis imaginar la ilusión que me hace tocar en esta plaza», asegura Gon Abril, quien no duda en bajarse a la plaza para cantar, entre el público, una canción que durante la pandemia dedicó a su ciudad y que, titulada 'Valladolid', dice en su letra: «Sentir otra vez la magia pucelana».

En un par de canciones se apoya en la guitarra (como en 'Lo que de verdad importa'), pero la mayor parte del concierto la ofrece con el micrófono en mano, mientras se pasea por el escenario, seguido por una cámara que ofrece en las pantallas una imagen cercana del cantante. El recital enfila sus últimos minutos con 'Me has obligado a pensar' (un tema sobre las inseguridades personales y contra el autoboicot) y una versión de 'Viva la vida', de Coldplay, con la que se encienden las linternas de todos los móviles con batería que hay en la plaza. Y para rematar, 'La tormenta' está dedicada a esas personas que están inmersas en un profundo cambio personal que les obliga, cuando todo se tambalea, a no perder el equilibrio y seguir hacia adelante.