Javi Arroyo, durante un momento de su concierto. Rodrigo Jiménez

Fiestas de Valladolid

Javi Arroyo se presenta en la Plaza Mayor con la verdad absoluta del rock and roll

El músico vallisoletano, junto a Los de Antes, descorcha los conciertos de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:28

La cultura musical de Javi Arroyo se ha construido, como él mismo explica, a base de escuchar mucho a The Beatles y The Black Crowes, ... a Tequila, Los Rodríguez y M Clan, si es que hablamos de canciones en español. Por eso, su propuesta es, desde el principio, rockera y guitarrera, un retablo de canciones con el que arrancar con buen ritmo las fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

