Javi Arroyo se presenta en la Plaza Mayor con la verdad absoluta del rock and roll

La cultura musical de Javi Arroyo se ha construido, como él mismo explica, a base de escuchar mucho a The Beatles y The Black Crowes, ... a Tequila, Los Rodríguez y M Clan, si es que hablamos de canciones en español. Por eso, su propuesta es, desde el principio, rockera y guitarrera, un retablo de canciones con el que arrancar con buen ritmo las fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

«Estamos muy contentos y honrados de estar aquí«, dice el vallisoletano Javi Arroyo, quien recuerda que aunque su nombre es el que aparece en el programa de fiestas, en realidad la suya es una propuesta en compañía, un recital con Los de Antes que explora la mejor inspiración de las bandas del rock & roll. Con dos discos a sus espaldas ('A quemarropa' y 'Cuando arda el otoño') y uno más en preparación («esperamos que salga el próximo año»), el recital con el que se estrena la noche es un recorrido por los mejores temas de estos trabajos. Y con una certeza: aquí no hay trampa ni cartón.

Cuando uno escucha sus grabaciones, por ejemplo en Spotify, suenan con una verdad tremenda, sin artificios, la artesanía pura de una canción que se presenta igual (muy parecido) en el estudio que sobre las tablas de un escenario. Una tremenda honestidad. Y eso también se nota en sus letras, cotidianas como un amor con altibajos, un trabajo con sinsabores y un viaje con sorpresas.

Arrancan la noche con 'Tráiler', continúan con 'Besos de semáforo' y siguen más adelante con 'Caja negra' o 'Cuerpo a tierra'. «La noche es rock and roll», dice una de las letras de sus temas y ese amor por la música queda patente cuando Arroyo se dirige al público para reivindicar los grupos locales. «Valladolid está llena de bandas muy buenas. Nosotros venimos y tocamos aquí un día en la Plaza Mayor, pero esto es el resultado de mucho trabajo. En estos días cumplimos once años desde que nos subimos por primera vez a un escenario, en la zona de restauración de un centro comercial. Hemos dado muchos tumbos, tocado en muchos sitios y esto de hoy, mañana se nos habrá pasado. Quedarán las fotos, los vídeos y el recuerdo, pero mañana seguiremos picando piedra. Por eso, os animo que vayáis a las salas y escuchéis más bandas locales, para que, gracias a vuestro apoyo, el día de mañana puedan subirse a este escenario».

Después de presentar a su banda, con los compañeros y «hermanos» de camino (Álvaro García 'Pichu', Edu de la Fuente y Rich Izquierdo), Javi Arroyo regala otros temas, como 'Precioso desastre', para demostrar esa verdad absoluta que desprende una banda de rock and roll.