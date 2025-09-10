El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Gon Abril actuará este miércoles, a partir de las 20:45 horas, en la Plaza Mayor. Aida Barrio

Gon Abril: «No creo en las etiquetas y trato de ser coherente con mi música»

El cantante y compositor vallisoletano actúa este miércoles en la Plaza Mayor como telonero de la estrella internacional James Blunt

Roberto Terne

Roberto Terne

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:15

Es uno de los artistas locales relevantes de la nueva escena pop local. Gon Abril es capaz de crear canciones intensas, cercanas y fácilmente festejadas ... por un público de masas. Medico además de artista pop, Gon está a punto de presentar un nuevo disco, que este miércoles 10 adelantará en una noche de popularidad en mayúsculas, ya que abrirá la velada para la gran estrella internacional James Blunt.

