Gon Abril: «No creo en las etiquetas y trato de ser coherente con mi música»

Es uno de los artistas locales relevantes de la nueva escena pop local. Gon Abril es capaz de crear canciones intensas, cercanas y fácilmente festejadas ... por un público de masas. Medico además de artista pop, Gon está a punto de presentar un nuevo disco, que este miércoles 10 adelantará en una noche de popularidad en mayúsculas, ya que abrirá la velada para la gran estrella internacional James Blunt.

-Vuelve a la Plaza Mayor después de telonear a La La Love You hace dos años bajo una jornada de lluvia. ¿Qué tiene pensado presentar esta vez?

-Sí, tengo la suerte de volver a subirme de nuevo a ese escenario tan imponente. Por culpa de la lluvia, me llevé aquella vez un sabor agridulce, pero ahora quiero presentar a todo el mundo mis canciones más sinceras con un 'show' muy enérgico. Será el pistoletazo de salida de lo que será mi nuevo repertorio.

-'La Tormenta' o 'Da igual' son sus últimos lanzamientos. ¿Qué puede contar de ellos?

-Estas canciones hablan de una nueva etapa, reflejan muy bien la evolución personal y compositiva he tenido en el ultimo año y medio. En 2024, con 'Salvavidas', descubrí una manera diferente de hacer música desde la honestidad, intentando transmitir mi forma de ver la vida y todos los cambios que forman parte de ella.

-Dentro de poco habrá nuevo disco de Gon Abril. ¿Cómo será su próximo trabajo?

-He encontrado un sonido más rock con el que puedo decir lo que pienso de manera directa y sin rodeos. Faltan tres canciones más antes de sacar el disco y tengo muchas ganas porque la acogida de la gente está siendo muy buena.

-¿Sigue alternando medicina con música? ¿Influye la medicina a la hora de crear canciones?

-Sigo trabajando como médico y como músico. Gracias a la medicina puedo seguir invirtiendo en este proyecto musical y además siento que a nivel personal me aporta serenidad y sobre todo una buena dosis de realidad. La medicina me hace tener los pies en el suelo y agradecer cada éxito que voy teniendo en mi vida.

-Se le etiqueta de 'indie'… ¿Tiene algún sentido la etiqueta 'indie' para usted?

-Creo que el concepto 'indie' en pleno 2025 y en la escena musical española es bastante complicado de definir. Yo considero que hago pop: a veces con influencias más 'indie' o más rock. No creo en las etiquetas y como compositor trato de ser coherente con la música que me gusta y que escucho respecto a cómo quiero hacer canciones.

-Le toca abrir para la gran estrella internacional James Blunt. ¿Alguna afinidad con él? ¿Le impresiona tener, con toda seguridad, a una Plaza Mayor abarrotada?

-Hace unos meses no me habría imaginado compartir escenario con alguien de su nivel. Admiro mucho su carrera y reconozco que hace años estuve enganchado a sus canciones… de hecho 'Stay the night' sonaba en bucle. Mentiría si digo que no me impresiona el concierto de esta noche, pero lo difícil ya está hecho. Ahora está todo preparado y solo queda disfrutarlo y hacer disfrutar a toda esa plaza llena de amigos, familia y vecinos de mi ciudad.