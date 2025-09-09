Oscarmina dj conquista con éxitos del pop y el indie las fiestas de Valladolid

La enumeración de salas y festivales en los que ha pinchado es abrumadora. Llena varias pantallas completas del móvil cuando consultas el listado en su ... página web. De Londres a Oporto, de Granada a Madrid, numerosos escenarios han disfrutado con la propuesta musical de Oscarmina, dj vallisoletano que este lunes, como previa al concierto de Dani Fernández, se ha subido a las tablas de la Plaza Mayor.

Llega con un catálogo sobroso de pistas, de canciones que pincha en el corazón de Valladolid en este día de la patrona. Dice que lo suyo son sesiones eclécticas, donde se combinan los éxitos del pop con las estampitas del indie y el electro más bailable, y una muestra es lo que suena en la plaza. Comienza con 'Héroes del sábado', de La MODA, que cose con el 'Mucho mejor' de Los Rodríguez y a continuación con 'Me llamo Abba', de Sidonie.

Un apetecible mejunje musical para adentrarse en una noche que, con Dani Fernández como principal reclamo, se intuye multitudinaria. De hecho, a última hora de la tarde ya estaba la Plaza Mayor mucho más concurrida que otros días a estas horas, con varios balcones ya ocupados. La sesión de Oscarminadj (con vaqueros, camiseta y auriculares blancos) continúa con 'El bien', de Viva Suecia, 'Qué vida tan dura', de Arde Bogotá o de 'Una foto en blanco y negro', de El canto del loco. Y a partir de aquí, 'Princesas', de Pereza o 'Toro' de El columpio asesino, 'Todos los besos' de Siloe y guiños a La Oreja de Van Gogh, Maná y el Dúo Dinámico. Un fiestón en una multitudinaria noche de ferias en la Plaza Mayor.