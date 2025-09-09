El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dani Fernández, durante un momento de su concierto en Valladolid.

Dani Fernández, durante un momento de su concierto en Valladolid. Alberto Mingueza

Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»

El cantante invita a bailar contra la jauría, con los accesos cerrados desde media ahora antes de que comenzara la actuación

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:46

«Es verdad que había estado varias veces en esta plaza, pero, de noche y llena de gente, posiblemente sea una de las cosas más ... bonitas que he visto en la vida. Muchísimas gracias por petar la plaza», dice Dani Fernández. Y con razón, porque petada es poco. Petadísima. Con los accesos cerrados desde media hora antes y con cientos de personas (cientos) esperando en las calles de alrededor por si acaso se abría un hueco. Imposible, porque de aquí no se va nadie. «Esto es una locura», dice el cantante, que sale al escenario justo después de que las pantallas proyecten unas frases en blanco y negro: «Como sentirte verdugo cuando en realidad sigues siendo tú la víctima. Como estar en una caja de cristal donde todo el mundo puede verte. Como sentirte juzgado y aún así ponerte a juzgar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  2. 2

    Inobat quiere tener la fábrica de Valladolid lista en 18 ó 20 meses y ya cuenta con un cliente
  3. 3

    Un cura de 83 años con pérdida de lucidez agrede a compañeros en la Casa Sacerdotal
  4. 4 El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Lunes 8 de septiembre
  6. 6 A prisión por atracar a mordiscos a una anciana y tragarse una cadena de oro que le robó
  7. 7 Cinco heridos en una colisión múltiple y un vuelco ocurridos de madrugada en la A-62
  8. 8 Encuentran al matrimonio octogenario desaparecido de la residencia de Ampudia
  9. 9

    Hermanos al rescate en el Pisuerga por casualidad
  10. 10

    Alberto Pulgar, el tiktoker que reparte dinero por las calles de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»