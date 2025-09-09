El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Barón Rojo, junto a la banda de la Escuela Municipal de Música, en la Plaza Mayor. Carlos Espeso

Barón Rojo sobrevuela Valladolid con aires sinfónicos para su repertorio heavy

El grupo se alía con la Escuela Municipal de Música para buscar nuevos sonidos a unas canciones que reviven en la Plaza Mayor

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:52

Hay que romper falsos mitos», cantaban hace justo cuarenta años los Barón Rojo, en ese tema que formaba parte de 'En un lugar de la ... marcha' (disco de 1985) y que parece recién escrito para una noche de heavy sinfónico, de clarinetes con distorsión y trombones eléctricos, como la que este martes alumbra la Plaza Mayor. La canción se llamaba (se llama) 'Breakthoven', es la que abre el concierto y también un alegato clarísimo (como hay tantos en su repertorio) en contra de las etiquetas y en defensa del rock and roll. «No hace falta ponerse frac para que suene Bach», dice una de las estrofas. «El gran Beethoven hoy tocaría rock», puede escucharse en otra. Tal vez Mozart le daría ahora a la electrónica y Chopin al merengue reguetonero. Quizá, dentro de unos años, lo clásico sea Bad Bunny y en la pérgola del Campo Grande no haya pasodobles sino Karol G (pensemos en esa pareja de viudos que bailan agarrados: «¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido»). Ahí hay temita, una historia, pero no nos desviemos, que hemos venido a hablar de heavy metal.

